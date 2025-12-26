El Sinuano, también conocido como Lotería El Sinuano, es uno de los juegos de azar más populares en Colombia, especialmente en la región Caribe. Se trata de una lotería diaria que ofrece una doble oportunidad de participar, es decir tanto en la edición de la tarde, Sinuano Día, como en la de la noche, Sinuano Noche.

Este sorteo se basa en la selección de una combinación de cuatro cifras, y los participantes pueden ganar por distintos niveles de aciertos, con multiplicadores atractivos que hacen que incluso apuestas pequeñas puedan generar premios significativos.

Las fechas cercanas a fin de año, como el sorteo del viernes 26 de diciembre de 2025, suelen atraer aún más atención, ya que muchos jugadores aprovechan las jornadas festivas para probar suerte y cerrar el año con un posible premio.

¿Cómo jugar al Sinuano?

Participar en el Sinuano es sencillo y accesible:

Escoge una combinación de cuatro números entre 0000 y 9999.

Decide en cuál sorteo quieres participar: Sinuano Día y Sinuano Noche

Realiza tu apuesta en un punto de venta autorizado o en el canal digital correspondiente (cuando esté habilitado).

Espera el sorteo para verificar si tu número coincide con el resultado oficial.

El objetivo es que tus cuatro dígitos coincidan exactamente en orden y número con el resultado del sorteo para acceder al premio mayor, aunque también existen pagos por aciertos parciales.

¿Cuáles son los premios del Sinuano?

El plan de premios del Sinuano depende de la cantidad de dígitos acertados en el orden exacto:

Acierto de las cuatro cifras exactas: premio mayor, 4 500 veces el valor apostado.

Acierto de tres cifras en orden: aproximadamente 400 veces lo apostado.

Acierto de dos cifras en orden: alrededor de 50 veces lo apostado.

Acierto de una cifra en orden: 5 veces lo apostado.

Este esquema permite que incluso apuestas pequeñas puedan multiplicarse considerablemente si el número coincide con el resultado del sorteo.

¿A qué hora ver el Sinuano?

Los horarios habituales de los sorteos del Sinuano son:

Sinuano Día: todos los días (incluidos domingos y feriados) a las 2:30 p. m. hora de Colombia.

Sinuano Noche: de lunes a sábado a las 10:30 p. m., mientras que domingos y festivos se realiza más temprano, a las 8:30 p. m.

Para el 26 de diciembre de 2025, estos serán los horarios en los que se desarrollarán los sorteos habituales del Sinuano Día y Sinuano Noche.

¿Por dónde ver el Sinuano?

Los sorteos del Sinuano se pueden ver y seguir a través de distintas plataformas: