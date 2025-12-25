Sinuano Día y Noche HOY, 25 de diciembre: últimos resultados del sorteo de Colombia

El Sinuano Día y Noche de HOY, 25 de diciembre, busca que sus participantes ganen mucho dinero en Navidad. No dejes pasar esta oportunidad, porque puedes ser uno de los afortunados. Si quieres ver los últimos resultados, solo revisa las próximas líneas.

¿Cómo jugó el Sinuano Día y Noche el 24 de diciembre?

El miércoles 24 de diciembre, el juego del Sinuano Día tuvo como número ganador 4635 - 5, mientras que la cifra ganadora del Sinuano Noche fue (PENDIENTE).

¿A qué hora juega el Sinuano Día y Noche?

Esta lotería de Colombia ofrece sorteos de lunes a domingo en dos horarios distintos. La edición del Sinuano Día se juega a las 2:30 p.m., mientras que el Sinuano Noche se transmite a las 10:30 p.m. de lunes a sábado; no obstante, los domingos y feriados este último se realiza más temprano, a las 8:30 p.m.

Premios del Sinuano Día y Noche

Antes de participar en los sorteos del Sinuano Día o Noche, es esencial consultar el plan de premios. A continuación, presentamos los montos que puedes ganar según la cantidad de números que logres acertar:

Por acertar cuatro números: 4.500 veces el valor de tu apuesta.

Por acertar tres números: 400 veces el valor de tu apuesta.

Por acertar dos números: 50 veces el valor de tu apuesta.

Por acertar un número: 5 veces el valor de tu apuesta.

Estadísticas del Sinuano Día

A continuación, podrás conocer cuáles son los números que más han salido en el Sinuano Día y así lograr tener más chances de ganar uno de los premios.

2: 420 veces

8: 416

5: 403

6: 398

Estadísticas del Sinuano Noche

Revisa las estadísticas del Sinuano Noche y conoce cuáles son los números que te darán más oportunidades de ganar en el sorteo de HOY.