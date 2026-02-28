- Hoy:
Pablo Guede rotundo al revelar si desea a Barcos en Alianza luego de ganar a UTC: "A mí no..."
Pablo Guede, técnico de Alianza Lima, fue consultado por la prensa cajamarquina si desea fichar a Hernán Barcos, y el entrenador no se guardó nada al brindar un rotundo comentario.
Pablo Guede logró una nueva victoria con Alianza Lima ante UTC bajo la dirección técnica desde el Estadio San Ramón. Y en medio de las consultas luego del encuentro, el argentino fue preguntado sobre si desea fichar a Hernán Barcos de FC Cajamarca para la próxima temporada de la Liga 1.
Pablo Guede fue rotundo al revelar si desea a Hernán Barcos en Alianza Lima luego de ganar a UTC
En la conferencia de prensa posterior al encuentro entre Alianza y UTC, Guede abordó varios temas relacionados con el partido. Sin embargo, uno de los puntos clave fue la pregunta sobre si le gustaría fichar a Barcos para la próxima temporada.
En respuesta a esta consulta, el técnico argentino Pablo Guede se negó a responder sobre si desea o no el regreso de Hernán Barcos de FC Cajamarca para Alianza Lima.
El entrenador decidió no ahondar más sobre el tema, debido a que siente que no formó parte de la institución cuando el 'Pirata' se fue inesperadamente de la cuadra blanquiazul.
"Ya lo hablé durante la semana. Es un tema que a mí no me compete, porque yo no estuve presente para poder opinar. Gracias", manifestó el estratega argentino después de vencer a UTC de Cajamarca.
Alianza Lima de Pablo Guede venció a UTC por Liga 1
Pablo Guede consiguió su cuarta victoria como director técnico de Alianza Lima y logró vencer 1-0 a Universidad Técnica de Cajamarca (UTC) en el Estadio San Ramón, en el marco de la quinta fecha del Torneo Apertura de la Liga 1. Con este resultado, se colocó como líder del campeonato.
