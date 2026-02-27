En la previa del encuentro entre Universitario vs FC Cajamarca, un exjugador del equipo merengue sorprendió a todos al hablar sobre el buen momento que viene teniendo Hernán Barcos a sus 41 años. El experimentado delantero lidera la tabla de goleadores luego de marcar un hat-trick en la fecha pasada ante Melgar y darle la victoria a su equipo como locales.

Ex Universitario elogia a Hernán Barcos, jugador de FC Cajamarca

Hernán Barcos es el máximo referente de la delantera de FC Cajamarca y esto quedó demostrado en el partido ante Melgar. El buen momento del 'Pirata' podría traer preocupación en el comando técnico de Universitario y esto lo advirtió Mauro Cantoro, quien defendió los colores del equipo crema.

"Si Rabanal está preocupado por un jugador de FC Cajamarca, es por Barcos. La 'U' no puede marcarlo como lo hizo Melgar. Si le das medio metro, Barcos te mata. Tiene que tener un central pegado, siempre", señaló Cantoro en el programa de 'Desmarcados' sobre cómo debe marcarse la referencia del ex Alianza Lima.

Cabe resaltar que las visitas que hizo Hernán Barcos al Monumental con Alianza Lima no han sido las mejores y se quedó con la deuda del gol para el hincha blanquiazul. En su nueva etapa en FC Cajamarca, esto podría cambiar. Además, otro de los goleadores que también están en la tabla junto al 'Pirata' es Álex Valera.

Universitario vs FC Cajamarca: hora y cuándo juega

El partido entre Universitario vs FC Cajamarca está programado para jugarse el domingo 1 de marzo desde las 18:00 horas y será transmitido a través de la señal de L1MAX. Los cremas buscarán hacer valer su condición de local luego de haber dejado pasar dos puntos importantes en su visita a Cusco y al estadio de Sporting Cristal.