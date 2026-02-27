0

Ex Universitario teme de la eficacia de Hernán Barcos, delantero de FC Cajamarca: "Te mata"

Universitario de Deportes se estará enfrentando a FC Cajamarca en la nueva fecha del Torneo Apertura de la Liga 1 en busca de mantenerse entre los primeros lugares.

Jasmin Huaman
Hernán Barcos llega de marcar tres goles ante Melgar.
Hernán Barcos llega de marcar tres goles ante Melgar. | Foto: Composición Líbero
COMPARTIR

En la previa del encuentro entre Universitario vs FC Cajamarca, un exjugador del equipo merengue sorprendió a todos al hablar sobre el buen momento que viene teniendo Hernán Barcos a sus 41 años. El experimentado delantero lidera la tabla de goleadores luego de marcar un hat-trick en la fecha pasada ante Melgar y darle la victoria a su equipo como locales.

Ex Gremio estará en el Monumental con Universitario.

PUEDES VER: Dejó Gremio y confirmó que estará con Universitario por la Liga 1 en el Estadio Monumental

Ex Universitario elogia a Hernán Barcos, jugador de FC Cajamarca

Hernán Barcos es el máximo referente de la delantera de FC Cajamarca y esto quedó demostrado en el partido ante Melgar. El buen momento del 'Pirata' podría traer preocupación en el comando técnico de Universitario y esto lo advirtió Mauro Cantoro, quien defendió los colores del equipo crema.

"Si Rabanal está preocupado por un jugador de FC Cajamarca, es por Barcos. La 'U' no puede marcarlo como lo hizo Melgar. Si le das medio metro, Barcos te mata. Tiene que tener un central pegado, siempre", señaló Cantoro en el programa de 'Desmarcados' sobre cómo debe marcarse la referencia del ex Alianza Lima.

(Video: Desmarcados)

Cabe resaltar que las visitas que hizo Hernán Barcos al Monumental con Alianza Lima no han sido las mejores y se quedó con la deuda del gol para el hincha blanquiazul. En su nueva etapa en FC Cajamarca, esto podría cambiar. Además, otro de los goleadores que también están en la tabla junto al 'Pirata' es Álex Valera.

Universitario vs FC Cajamarca: hora y cuándo juega

El partido entre Universitario vs FC Cajamarca está programado para jugarse el domingo 1 de marzo desde las 18:00 horas y será transmitido a través de la señal de L1MAX. Los cremas buscarán hacer valer su condición de local luego de haber dejado pasar dos puntos importantes en su visita a Cusco y al estadio de Sporting Cristal.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Jasmin Huaman
AUTOR: Jasmin Huaman

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Licenciada en Ciencias de la Comunicación (USMP). 6 años de experiencia en contenido digital y Social Media. Especializada en SEO y Marketing Digital.

Lo más visto

  1. Sport Boys se pronuncia tras conocer que Sporting Cristal no jugará en el Miguel Grau: "Exigimos"

  2. Conmebol se retractó tras asegurar que Alianza Lima tiene 25 títulos y edita documental

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano