¿Se lo lleva? El futbolista que fichó Alianza Lima por Pablo Guede previa a oferta de San Lorenzo

Pablo Guede sorprendió a todo Alianza Lima tras tomar la decisión de irse a San Lorenzo, ya que desde Argentina informaron que la contratación está al 95% y pronto vestirá nuevos colores. En ese sentido, mientras muchos están atentos a lo que pueda pasar con el director técnico, pocos han sido los que se percataron de que un futbolista clave en Matute será el más afectado del plantel. ¿Se lo lleva?

Nos referimos a Esteban Pavez, mediocampista chileno que llegó hace poco a La Victoria y fue de las últimas incorporaciones que tuvo el equipo. El jugador arribó a la capital peruana procedente de Colo Colo y fue un pedido expreso del entrenador argentino, ya que lo conoce muy bien por haberlo dirigido en varias ocasiones. No obstante, ahora el DT está a punto de irse.

Como muchos saben, el volante extranjero fue contratado porque Pablo Guede quería un ejemplo en el camerino luego del escándalo que significó la indisciplina de Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña, quienes metieron mujeres a la concentración de Alianza Lima y también bebieron alcohol durante la pretemporada en Uruguay.

Esteban Pavez llegó este 2026 a Alianza Lima.

¿Esteban Pavez se irá a San Lorenzo?

Ahora, con la inminente salida del director técnico para marcharse a San Lorenzo, muchos hinchas quieren saber si se llevará a Esteban Pavez con él o se quedará en Matute por el resto de la Liga 1 2026. Lo cierto es que esto es imposible, al menos durante el Torneo Apertura, ya que el mercado de fichajes en la Liga Profesional Argentina cerró el pasado 24 de enero y ningún equipo puede incorporar a futbolistas hasta que vuelva a abrirse.

Pablo Guede con las horas contadas en Alianza Lima

Desde Argentina informaron que Pablo Guede está dispuesto a poner de su propio dinero para pagar la cláusula de rescisión que es de 225 mil dólares, por lo que las negociaciones están al 95%. Asimismo, el periodista Gonzalo Orellano indicó lo siguiente: “Pablo Guede se bajaría el sueldo para adaptarse a la situación de San Lorenzo, Guede siempre soñó con volver, es el último técnico campeón en el 2016 contra Boca Juniors”.