Filtran el exorbitante monto que recibirá Alianza Lima por Pablo Guede si firma por San Lorenzo

En las últimas horas se conoció que Pablo Guede es uno de los candidatos para asumir la dirección técnica de San Lorenzo y dejar así las filas de Alianza Lima. Un fichaje que solo se realizará si abonan lo correspondiente a su cláusula de rescisión. En ese sentido, se filtró la gran suma de dinero que recibirían los blanquiazules por este pase.

Alianza Lima recibirá exorbitante monto por Pablo Guede si firma con San Lorenzo

La información que llega desde Argentina indica que San Lorenzo ya entabló conversaciones con Pablo Guede para que sea su nuevo DT. En ese sentido, el periodista argentino Agustín Muzzu reveló que la directiva del ‘Ciclón’ está decidida a poder hacer efectivo el pago de la cláusula de rescisión.

De acuerdo a lo revelado por Muzzu, este monto que exige Alianza Lima para resolver el contrato del técnico no representa un gran obstáculo en las negociaciones, ya que se trata de una suma de 300 mil dólares. Incluso, indicó que el mismo Guede estaría dispuesto a cooperar para cumplir el pago de su cláusula.

Alianza Lima recibirá una gran suma de diner en caso Pablo Guede firme con San Lorenzo

“La llegada de Guede está al 95%. Tiene una cláusula de salida que es de 300 mil dólares. El DT estaría dispuesto a ponerlo de su bolsillo, con tal de volver. Sabe que en San Lorenzo va a cobrar menos qué en Perú. Barrientos fue el que más insistió por él”, indicó el comunicador extranjero en su cuenta de ‘X’.

De esta forma, la directiva blanquiazul recibiría una gran suma de dinero que representa alrededor de un millón de soles y que servirá para la elección de un nuevo comando técnico, en caso Pablo Guede termine aceptando la propuesta y abandone su cargo en Alianza Lima.

Pablo Guede dirigirá el próximo partido de Alianza Lima

Durante la transmisión del programa ‘Hablemos de MAX’, el periodista argentino Gonzalo Orellano señaló que está contemplado que Pablo Guede dirija si o si el duelo de Alianza Lima vs Juan Pablo II de esta sábado. Sin embargo, el deseo de San Lorenzo es que el domingo 22 ya ponga rumbo a Argentina.