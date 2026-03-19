Néstor Gorosito, ex DT de Alianza Lima, remece el mercado y se acerca a firmar por club campeón

Luego de la debacle de la última temporada, Néstor Gorosito fue despedido de Alianza Lima pese a haber renovado su contrato. Desde entonces, el técnico argentino se encuentra sin club; sin embargo, en un gran giro de la situación, se conoció que es uno de los principales candidatos para firmar contrato y asumir la dirección técnica de un importante equipo.

Néstor Gorosito, ex DT de Alianza Lima, se acerca a firmar por club campeón

Néstor Gorosito ha vuelto a estar en el foco de la noticia, luego de haber comandado una de las campañas más exitosas de Alianza Lima a nivel internacional en la última campaña. Resulta que, según la información del Diario Olé, el ‘Pipo’ suena para tomar las riendas de Aldosivi.

De acuerdo a lo revelado por Olé, la directiva del cuadro argentino tiene a Gorosito como su candidato ideal para ocupar el banquillo del equipo, especialmente considerando que sigue libre. Si bien consideran que es complicado en el tema de las negociaciones, hay una gran expectativa en concretar esta operación.

Néstor Gorosito es una de las opciones para dirigir a Aldosivi

“El principal deseo de la dirigencia (de Aldosivi) es contratar a Néstor Gorosito, pero saben que no será tarea sencilla. Pipo dejó su cargo en Alianza Lima en diciembre del año pasado y desde entonces se encuentra sin club. Por el momento, parece lejano, pero puertas adentro hay esperanzas”, mencionó el citado medio.

Cabe señalar que es una de las opciones que maneja el 'Tiburón' en este mercado, pero no es la única, por lo que, de no avanzar las negociaciones, esta alternativa podría diluirse. Cabe recordar que en el pasado también sonó para llegar a Gimnasia; sin embargo, la operación no llegó a concretarse.

Aldosivi fue campeón en Argentina

Aldosivi es considerado uno de los clubes históricos del fútbol argentino, pese a que no tienen un amplio palmarés. Sin embargo, el 'Tiburón' ha logrado consolidarse como dos veces campeón de la Primera Nacional en las temporadas 2018 y 2024.