Alianza Lima toma rotunda medida tras fichaje de Bryan Reyna por Universitario: "Van a exigir..."

Uno de los fichajes más comentados para esta temporada ha sido el de Bryan Reyna por Universitario, quien llega en calidad de préstamo por parte de Belgrano. Sin embargo, este pase no estuvo exento de polémica, ya que Alianza Lima tiene el 20 % de los derechos del jugador y se conoció que están exigiendo una fuerte suma por esta operación.

Alianza Lima toma rotunda medida tras fichaje de Bryan Reyna por Universitario

En el programa 'Modo Fútbol', se informó que Alianza Lima estaba exigiendo el pago de los derechos que mantiene por Bryan Reyna, luego de su llegada a Universitario. Según lo mencionado por Gustavo Peralta, los cremas sostienen que no se ha desembolsado ningún pago por el jugador; sin embargo, sí hay bonos por objetivos deportivos y una cláusula de venta.

En ese sentido, el periodista José Varela reveló que la directiva blanquiazul ha decidido solicitar información a Belgrano y a la ‘U’ para aclarar los detalles del préstamo, en busca de obtener un beneficio económico. Asimismo, indicó que si no se obtiene una respuesta convincente, acudirán a instancias superiores.

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"Alianza Lima va a pedir información a Belgrano acerca del pago por el pase de Bryan Reyna. Van a emitir un comunicado a Belgrano y si no hay una respuesta van a mandar una copia a la 'U'. Si esto no llega a buenos términos, y no hay un sinceramiento de ambos, este caso se va a elevar a instancias superiores. En Alianza Lima van a exigir el pago", mencionó el comunicador.

Cabe señalar que esta exigencia se debe netamente al préstamo, más no por los bonos deportivos y una posible ejecución de la cláusula de venta, instancias que de darse si corresponde a un desembolso por el 20 % directamente a las arcas de Alianza Lima.

¿Cuánto pagó Universitario por el préstamo de Bryan Reyna?

Aunque Universitario afirma no haber realizado ningún pago por el pase de Bryan Reyna, el portal internacional Transfermarkt, especializado en el mercado de fichajes, señala que la directiva crema desembolsó 85 mil euros para concretar la llegada del 'Picante' hasta el final de la temporada 2026.