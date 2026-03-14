Universitario tomó firme decisión con Bryan Reyna previo a su debut oficial: "La..."

Universitario de Deportes decidió fichar a Bryan Reyna desde Belgrano de Argentina a través de un préstamo por toda la temporada 2026 con opción a compra. Por ello, antes de su gran debut con la camiseta merengue, el club tomó una firme medida con el jugador peruano.

Universitario tomó fuerte medida con Bryan Reyna previo a su debut oficial

Según informó el periodista Gustavo Peralta, Reyna usará la camiseta número 77 para toda la temporada 2026 de la Liga 1 y Copa Libertadores.

Asimismo, el mismo comunicador aseguró que el futbolista de ofensiva estará apto para estar dentro de la convocatoria de Javier Rabanal para el duelo ante Comerciantes Unidos por la jornada 8.

Bryan Reyna usará la camiseta 77 con Universitario y podría debutar ante Comerciantes Unidos en la fecha 8 del Torneo Apertura

Por otro lado, si todo sigue en buen camino, Bryan Reyna estará presente en el duelo de Universitario de Deportes ante Alianza Lima por la fecha 9 del Torneo Apertura de la Liga 1.

Bryan Reyna es jugador de Universitario por todo el 2026

Universitario de Deportes decidió cerrar su mercado de pases de la primera mitad de año fichando a Bryan Reyna desde Belgrano de Argentina a través de un préstamo con opción a compra.

Asimismo, el futbolista peruano jugará por todo el 2026 con la camiseta merengue. Sin embargo, si cumple con el rendimiento indicado, la directiva puede pretender ficharlo de forma indefinida pagando el 80% al cuadro ‘Pirata’ y 20% a Alianza Lima.