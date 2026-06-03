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Universitario no baja los brazos y sigue luchando por concretar el esperado regreso de Piero Quispe

Pese a contar con ofertas más atractivas desde México y la MLS, Universitario mantiene las gestiones por Piero Quispe, quien dejó abierta la posibilidad de volver a vestir la camiseta crema.

Redacción Líbero
Piero Quispe también tiene el deseo de volver al equipo de sus amores.
Piero Quispe también tiene el deseo de volver al equipo de sus amores. | LÍBERO | Universitario
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Universitario mantiene firme su intención de repatriar a Piero Quispe para afrontar el Torneo Clausura. El volante nacional continúa siendo una de las prioridades de la dirigencia crema, que busca reforzar la zona de creación del equipo de Héctor Cúper.

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Pese al interés mostrado desde Ate, la operación no es sencilla. La propuesta presentada a Pumas, dueño de su pase, todavía está por debajo de otras ofertas que el futbolista maneja para continuar su carrera en el extranjero.

Entre los clubes interesados aparecen Atlante de México y San José Earthquakes de la MLS, instituciones que cuentan con mayores recursos económicos para intentar convencer al mediocampista. Aun así, en Universitario no pierden la esperanza de concretar su regreso.

La posibilidad de volver a vestir la camiseta crema tampoco es indiferente para Quispe. El jugador mantiene un fuerte vínculo con el club que lo formó y sigue muy agradecido por el cariño recibido de la hinchada durante su etapa en Ate.

"Todavía, ahí vamos a hablar. En cualquier momento va a haber noticias", declaró recientemente el Niño Maravilla, quien acaba de finalizar su préstamo en Sydney FC y deberá regresar a Pumas para definir cuál será su próximo destino.

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