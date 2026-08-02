La familia de una inmigrante haitiana que falleció por congelación a inicios de marzo en una parada de autobús en Pittsburgh, después de ser abandonada en la ciudad por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), ha confirmado que empezará el proceso de la demanda para este mes. Según información de The Guardian, la acción legal se dirigirá contra EE. UU. y diversas entidades. ¿Qué exigen y qué se sabe al respecto?

Familiares de haitiana que murió congelada tras ser liberada por ICE presentarán grave denuncia

Tal como informó The Guardian, Daphy Michel, de 31 años, había permanecido en la cárcel del condado durante seis meses debido a una supuesta crisis de salud mental y un incidente en la vía pública. Luego, fue arrestada por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y liberada con un dispositivo electrónico de localización en el tobillo.

Familiares de haitiana que murió congelada tras ser liberada por ICE presentarán grave denuncia. | Foto Cortesía de la familia Michel vía AP.

No obstante, fue dejada sola para regresar a su hogar en Charleroi, una pequeña localidad situada a unos 32 kilómetros de Pittsburgh, donde fue hallada muerta tres días después. En junio, las autoridades de Pensilvania confirmaron que su fallecimiento fue causado por hipotermia y lo catalogaron como un homicidio.

La oficina del médico forense del condado de Allegheny señaló que Michel era una adulta vulnerable que enfrentaba serios problemas de salud mental sin tratamiento y una significativa barrera lingüística al momento de su liberación el 27 de febrero. El abogado Joseph Murphy, quien representa a los familiares de Michel, anunció que se presentará una demanda en las próximas semanas.

Cabe precisar que, al momento del veredicto de homicidio, Murphy había anticipado que los familiares en Estados Unidos tomarían acciones legales. Él y los familiares señalaron que el ICE no evaluó adecuadamente los riesgos que enfrentaba Michel al ser liberada sola en una ciudad que probablemente le resultaba extraña, especialmente considerando su estado de salud. La mañana en que fue encontrada inconsciente, vestía ropa de verano y la temperatura era de -6,6 °C.

¿Cuál fue el pronunciamiento de DHS y qué más se sabe sobre este caso?

Hasta el momento, se conocen pocos detalles sobre la demanda, incluyendo la identidad de los demandantes y demandados. La oficina del médico forense aclaró que su dictamen de homicidio no implica culpabilidad penal, sino que se refiere a "acciones causadas por otro individuo". Actualmente, los detectives de Pittsburgh continúan investigando el caso.

Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), entidad que supervisa a ICE, no ofreció respuesta esta semana a las consultas realizadas en relación con la demanda, la duración de la custodia de Michel ni las circunstancias de su fallecimiento. En marzo, la agencia emitió un comunicado en X, donde afirmaba no tener "nada que ver con la muerte de esta mujer".