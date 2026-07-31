Recientemente, una residente de Plattsburgh fue acusada de hurto mayor, un delito de gran envergadura, tras realizar un insólito robo en una tienda Walmart Estados Unidos. ¿Qué más se sabe sobre este hecho? ¿Por qué la mujer se encuentra en libertad?

Walmart: mujer enfrenta complicada situación tras ser acusada de insólito robo en establecimiento

suncommunitynews.com y otros portales internacionales señalaron que la policía estatal de Nueva York, en Estados Unidos, recibió una llamada el 26 de julio desde un establecimiento de Plattsburgh, donde Taya M. Levene, de 47 años, fue acusada de llenar dos carritos de compra con mercancía valorada en más de US$2.300 y abandonar el local sin realizar el pago correspondiente.

Walmart: mujer enfrenta complicada situación tras ser acusada de insólito robo en establecimiento.

Según los informes policiales, un empleado de Walmart se percató de la situación y decidió confrontar a Levene, lo que llevó a la intervención de las autoridades rápidamente.

Como resultado, la mujer terminó arrestada y enfrentó cargos por hurto mayor en cuarto grado. No obstante, luego fue liberada tras recibir una citación para presentarse ante el Tribunal del Pueblo de Plattsburgh en una fecha programada para agosto de este 2026. No se conoce más información al respecto.

¿Por qué se llevan a cabo robos en Walmart?

Los hurtos en establecimientos como Walmart se producen, en gran medida, por diversas razones. Entre ellas, destaca el uso de cajas de autocobro, donde los consumidores pueden omitir el escaneo de productos, ya sea de manera intencionada o por error. Además, la presencia de bandas dedicadas al crimen organizado en el ámbito minorista contribuye a este fenómeno.

La facilidad para ocultar productos de pequeño tamaño y la escasa supervisión en amplios pasillos también juegan un papel crucial en el incremento de estos delitos.