Recientemente, el Departamento de Bomberos y Rescate del Condado de Hernando movilizó de inmediato un equipo especializado en el manejo de materiales peligrosos hacia el Centro de Distribución de Walmart, situado en 5100 Kettering Road, en Brooksville, EE. UU.. Según los informes de las autoridades, esta intervención se realizó en respuesta a una situación que requería atención inmediata por parte de expertos en la materia. ¿Qué pasó? ¿Hubo personas afectadas?

Walmart de Brooksville: reportan evacuación tras fuga de gas e incidente con materiales peligrosos

Hernando Sun y otros portales internacionales compartieron detalles sobre el último incidente que se dio en Brooksville. El jueves 30 de julio, en horas de la mañana, el Departamento de Bomberos y Rescate del Condado de Hernando anunció la inmediata movilización de un equipo experto en materiales peligrosos hacia el Centro de Distribución de Walmart de la zona.

Walmart de Brooksville: reportan evacuación tras fuga de gas e incidente con materiales peligrosos. | Foto de la página de Facebook del Departamento de Bomberos y Rescate del Condado de Hernando.

Tal como se reveló, con ello se logró permitir las labores de contención y se logró realizar la evacuación total de la planta. El incidente fue provocado por una fuga de hidrógeno, originada por la batería de una carretilla elevadora.

Afortunadamente, no se reportaron heridos y, por la tarde, la planta pudo reanudar sus operaciones habituales. No obstante, no se brindaron más datos sobre esta situación que puso en alerta a todos los presentes.

¿Qué es una fuga de gas y es común que suceda en los centros de distribución de Walmart?

Una fuga de gas se define como la liberación involuntaria de gases, como el gas natural, gas LP o amoníaco refrigerante, desde tuberías, tanques o sistemas de refrigeración hacia el entorno.

Es importante saber que, aunque no son eventos frecuentes, estas situaciones se clasifican como incidentes operativos aislados, generalmente relacionados con fallas mecánicas en equipos pesados o daños ocasionados por trabajos externos.