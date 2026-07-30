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Delantero de Lanús despreció a Cienciano tras ser eliminados de la Sudamericana: "En circunstancias normales..."

Eduardo Salvio dejó polémicas declaraciones y aseguró que Cienciano solo les ganó porque jugaron en altura, porque en circunstancias normales no podrían eliminarlos.

Gary Huaman
Eduardo Salvio dejó polémicos comentarios sobre jugar en la altura.
Eduardo Salvio dejó polémicos comentarios sobre jugar en la altura. | Foto: composición DSports/Cienciano
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Cienciano dio el golpe y eliminó al vigente campeón de la Copa Sudamericana para avanzar a los octavos de final de este torneo internacional. Lanús había ganado 2-0 en la ida, pero el Papá logró darle vuelta al marcador y le clavó 4 goles en el Inca Garcilaso de la Verga con dos dobletes de Carlos Garcés y Alejandro Hohberg.

Cienciano enfrentará a Botafo por la Copa Sudamericana.

PUEDES VER: Cienciano vs Botafogo: fecha, hora y canal por los octavos de final de la Copa Sudamericana

Al final del encuentro, Eduardo Salvio se mostró bastante molesto por el abultado resultado que recibieron. Señaló que se van del campo con bastante bronca y tuvo un polémico comentario sobre Cienciano, pues resaltó que en circunstancias normales, no podrían eliminarlos.

¿Qué dijo Eduardo Salvio sobre Cienciano?

"La verdad nos vamos con bronca porque fue un partido que, pensábamos jugarlo de otra forma. No pudimos hacer lo que trabajamos, pero bueno”, empezó diciendo el exdelantero de Boca Juniors.

Luego, el popular 'Toto' aseguró que es parte del fútbol tener que jugar en altura, pero en el llano, Cienciano no podría eliminarlos: "Te vas con bronca porque creo que en circunstancias normales, este equipo nunca eliminaría a Lanús. Pero bueno, venir a jugar a la altura tiene esas cosas, es parte del fútbol venir jugar acá. Cuesta, pero bueno, en circunstancias normales, todo el mundo sabe que este equipo nunca eliminaría a Lanús. Nunca".

¿Cuándo juegan Cienciano vs Botafogo por los octavos de final de la Copa Sudamericana?

Tras eliminar a Lanús, Cienciano quedó emparejado con Botafogo para los octavos de final. Aún falta la confirmación oficial por parte de Conmebol, pero los partidos de ida están programados para que se jueguen del 11 al 13 de agosto; mientras que los enfrentamientos de vuelta están pactados para que se realicen del 18 al 20 del mismo mes.

Gary Huaman
AUTOR: Gary Huaman

Licenciado en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, especializado en deportes, cine y series de televisión. Certificado en Marketing Deportivo en Universitas Barca Hub y con conocimiento de redacción SEO, redacción digital y experiencia en medios digitales durante más de 10 años.

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