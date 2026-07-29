Cienciano vs Botafogo: fecha, hora y canal por los octavos de final de la Copa Sudamericana

Cienciano eliminó a Lanús, vigente campeón de la Copa Sudamericana y avanzó a los octavos de final de este torneo internacional. Pese a que perdieron por 2-0 en Argentina, el equipo de Melgarejo no tuvo piedad del Granate y terminó ganando por 4-0 en el Inca Garcilaso de la Vega.

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El conjunto cusqueño se impuso con dos dobletes de Carlos Garcés y Alejandro Hohberg. Tras esta histórico encuentro, ahora deberán enfrentar a Botafogo. El duelo de ida será en Cusco, mientras que le de vuelta será en el Estadio Nilton Santos.

¿Cuándo juegan Cienciano vs Botafogo por los octavos de final de la Copa Sudamericana?

Aún falta la confirmación oficial por parte de Conmebol, pero los partidos de ida están programados para que se jueguen del 11 al 13 de agosto; mientras que los enfrentamientos de vuelta están pactados para que se realicen del 18 al 20 del mismo mes.

¿A qué hora jugarán Cienciano vs Botafogo por la Copa Sudamericana?

De momento, falta que Conmebol actualice el horario de los encuentros por ida y vuelta.

Así va la clasificación de las llaves.

¿Dónde ver Cienciano vs Botafogo por la Copa Sudamericana 2026?

La transmisión del partido entre Cienciano vs Botafogo por los octavos de final de la Copa Sudamericana estará a cargo del canal DSports y DGO para toda Sudamérica.