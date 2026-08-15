ALERTA MÁXIMA en el estacionamiento de un Walmart: cuatro heridos tras VIOLENTOS ATROPELLOS

Cuatro personas resultaron heridas tras una serie de atropellos ocurridos el jueves en Jonesboro, Arkansas, Estados Unidos. El conductor primero embistió a dos peatones en el estacionamiento de Walmart y, minutos después, habría atropellado a otras dos personas en un sendero de Craighead Forest, antes de huir a pie. La información fue reportada inicialmente por WREG News Channel 3, que citó a la Policía de Jonesboro.

Los agentes acudieron a las 18:30 al Walmart Market de Harrisburg Road tras reportarse un accidente con peatones.

Atropello en el estacionamiento de Walmart deja dos personas heridas

De acuerdo con las autoridades, alrededor de las 6:30 p. m., la Policía de Jonesboro recibió un aviso sobre un accidente con peatones en el Walmart Market de Harrisburg Road. Los agentes determinaron que un vehículo había atropellado a dos personas en el estacionamiento de Walmart y posteriormente abandonó el lugar. Ambas víctimas fueron trasladadas a un hospital: una permanecía en condición crítica, mientras que la otra presentaba lesiones leves.

El caso generó alarma en la zona y movilizó rápidamente a los servicios de emergencia. La cobertura de WREG News Channel 3 señaló que las autoridades iniciaron la búsqueda del conductor tras confirmar que había huido del lugar.

Conductor habría atropellado a otras dos personas en un sendero de Craighead Forest

Apenas seis minutos después del primer atropello, el sospechoso habría llegado en el mismo vehículo hasta Craighead Forest, donde ingresó a un sendero peatonal. Según la Policía, allí arrolló a otras dos personas antes de abandonar el automóvil y huir a pie. Una de estas víctimas fue trasladada a un hospital en estado crítico, mientras que la otra sufrió heridas que no ponían en riesgo su vida, de acuerdo con el informe policial citado por WREG News Channel 3.

Testigos proporcionaron a los agentes información sobre la dirección en la que había huido el sospechoso. Con estos datos, la Policía desplegó un perro de búsqueda y logró localizarlo poco después.

Las autoridades mantienen abierta la investigación para esclarecer las circunstancias de los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes. El caso vuelve a poner de relieve la importancia de la seguridad de los peatones en zonas de alto tránsito, como los alrededores de establecimientos de Walmart en Estados Unidos.