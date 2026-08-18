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Barcelona vs. Al Ahly por Trofeo Joan Gamper: ¿a qué hora juegan y dónde ver?
Barcelona vs. Al Ahly chocan este miércoles por el Trofeo Joan Gamper 2026. Conoce a qué hora juegan y qué canal transmite EN VIVO y EN DIRECTO.
Barcelona vs. Al Ahly se enfrentan este miércoles 19 de agosto, desde el Spotify Camp Nou de Cataluña, en un partido correspondiente al Trofeo Joan Gamper 2026. Por ello, en esta nota te brindamos los horarios en los distintos países y dónde podrás ver EN VIVO y EN DIRECTO todas las incidencias de este duelo.
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Barcelona vs. Al Ahly: horario del partido
Si te gusta ver los partidos amistosos y deseas sintonizar el encuentro entre Barcelona vs. Al Ahly, por la edición número 60 del Trofeo Joan Gamper, aquí te mostramos los horarios en los diferentes países:
- México: 12.00 horas
- Perú: 13.00 horas
- Colombia: 13.00 horas
- Ecuador: 13.00 horas
- Bolivia: 14.00 horas
- Chile: 14.00 horas
- Venezuela: 14.00 horas
- Estados Unidos (Nueva York, Miami y Washington): 14.00 horas
- Argentina: 15.00 horas
- Brasil: 15.00 horas
- Paraguay: 15.00 horas
- Uruguay: 15.00 horas
- España: 20.00 horas
Barcelona vs. Al Ahly por el Trofeo Joan Gamper.
¿Dónde ver Barcelona vs. Al Ahly?
- Perú y resto de Sudamérica: Barça Play y canal de YouTube del FC Barcelona (con suscripción).
- México y resto de Centroamérica: Barça Play y canal de YouTube del FC Barcelona (con suscripción).
- Estados Unidos: Barça Play y canal de YouTube del FC Barcelona (con suscripción).
- España: Barça Play, TV3, Movistar Plus y 3Cat.
Barcelona vs. Al Ahly por el Trofeo Joan Gamper
Será la segunda vez en la historia en la que los clubes Barcelona y Al Ahly se vean las caras. El único antecedente amistoso entre ambos equipos se dio en el año 2009 por la denominada Wembley Cup, donde el conjunto catalán se quedó con el triunfo con un contundente 4-1.
Luego de terminar el Mundial 2026, el FC Barcelona ha jugado cinco partidos amistosos, de los cuales ganó tres (contra CE Europa, Nottingham Forest y Basilea), empató uno (ante Birmingham) y perdió uno con Udinese. Por su parte, Al Ahly también ha encarado algunos encuentros, pero llegará al Spotify Camp Nou sin ningún tipo de favoritismo por la diferencia de los planteles.
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