Mano Menezes, DT de Perú, se rindió en elogios ante futbolista de México: "Con todo cuidado"

La selección peruana se enfrentará a México el martes 29 de septiembre en un amistoso internacional correspondiente a la fecha FIFA. De cara a este importante compromiso, Mano Menezes, entrenador de la Bicolor, se rindió en elogios ante un jugador del combinado mexicano: estamos hablando de Gilberto Mora.

Mano Menezes, técnico de la selección peruana, elogió a futbolista de México

Durante una rueda de prensa, Menezes respondió a una pregunta sobre Mora, un futbolista de 17 años que apunta a convertirse en el mejor jugador de la selección mexicana a una edad tan temprana. En ese contexto, el brasileño no dudó en dedicarle elogios.

Para el seleccionador de Perú, Gilberto Mora representa una de las irrupciones más destacadas del combinado mexicano, por lo que extremará las precauciones para neutralizarlo en el partido que ambos países disputarán y evitar que marque diferencias.

Mano Menezes elogió a Gilberto Mora de cara al Perú vs México

"Acompañamos con placer, porque el fútbol necesita que nuevos futbolistas de esa calidad aparezcan, y vamos a compartir la cancha mañana con él (Gilberto Mora), con todo cuidado, para no dejar que en este partido se sobresalga, como los demás", afirmó.

Asimismo, Mano Menezes, seleccionador de Perú, relató una anécdota sobre Gilberto Mora y aseguró que estuvo presente en el Mundial, cuando México se enfrentó a Sudáfrica, y que vio cómo el técnico Javier Aguirre optó por no alinearlo de inicio para protegerlo, pese a tratarse de un futbolista de gran talento.

"Yo estuve en la inauguración del Mundial, cuando México jugó con Sudáfrica, y vi el cuidado que el entrenador Aguirre tuvo para no ponerlo ya desde el inicio, para el debut del Mundial, que es difícil, aun siendo un gran talento del fútbol mexicano", agregó.

Gilberto Mora en la selección mexicana

Gilberto Mora se estrenó con la selección de México en 2025 y, tras acumular 13 encuentros, pasó a ser una de las grandes referencias del equipo, con participación en amistosos, la Copa Oro y el Mundial 2026. Su notable talento fue clave para que el combinado mexicano se proclamara campeón de la Copa Oro.