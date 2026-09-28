Perú vs México: Mano Menezes tomó decisión sobre Bassco Soyer para partido amistoso

La selección peruana se prepara para enfrentar a México por un nuevo amistoso internacional y Bassco Soyer aparece como una de las novedades que podría presentar Mano Menezes. Según informó el periodista Kevin Pacheco, el futbolista de Gil Vicente tiene grandes posibilidades de iniciar el encuentro, aunque el técnico brasileño todavía no confirmó su alineación. La Bicolor llega a este compromiso después de caer 4-1 ante Estados Unidos, por lo que el duelo ante el conjunto mexicano también servirá para probar nuevas alternativas.

La oportunidad de Bassco Soyer en la selección peruana

El nombre de Soyer tomó fuerza en la previa del Perú vs. México, debido a la intención de Menezes de realizar algunas modificaciones. La posible inclusión del atacante se suma a las variantes que tendría en mente el comando técnico, entre ellas las de Erick Noriega y André Carrillo. La decisión definitiva se conocerá en la charla previa al partido, pero el futbolista de Gil Vicente aparece ante una oportunidad importante para demostrar sus condiciones con la camiseta de la selección.

"Bassco Soyer con grandes posibilidades de ser titular con la Selección Peruana ante México. Mano Menezes aún no confirmó el once, pero la idea inicial es realizar algunas variantes ante los aztecas, entre las que están la del volante del Gil Vicente, Erick Noriega, y André Carrillo. La alineación definitiva se confirmará en la charla previa al partido.", informó el periodista Kevin Pacheco.

Bassco Soyer juega en la Sub 23 de Gil Vicente.

¿Cómo le va a Bassco Soyer en Gil Vicente?

Soyer, de 19 años, milita en Gil Vicente de Portugal y atraviesa una etapa de adaptación al fútbol europeo. En la temporada 2026-27 registra tres partidos oficiales, 230 minutos, un gol y una asistencia, según los registros disponibles.

El atacante también fue convocado por Menezes para esta Fecha FIFA y ya tuvo participación en la gira. Frente a Estados Unidos ingresó durante el segundo tiempo y disputó 33 minutos en la derrota peruana por 4-1.

Soyer, una de las apuestas de Mano Menezes

La convocatoria de Bassco Soyer forma parte de la renovación que busca impulsar Mano Menezes en la selección peruana. El entrenador explicó que sus elecciones responden tanto al rendimiento actual como a las características que necesita para desarrollar su idea de juego. Por ello, un posible arranque ante México podría convertirse en una oportunidad para que el jugador de Gil Vicente gane protagonismo en este nuevo proceso de la Bicolor.

Ante México, Perú tendrá la posibilidad de reaccionar después del resultado frente a Estados Unidos y continuar probando piezas de cara al futuro. En ese escenario, Bassco Soyer es uno de los nombres que genera expectativa, especialmente si Menezes finalmente decide darle la confianza desde el inicio.