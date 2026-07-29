Boca Juniors vs O'Higgins EN VIVO: horario, canal y alineaciones por la Copa Sudamericana

Boca Juniors vs O'Higgins EN VIVO y EN DIRECTO juegan este jueves 30 de julio por la vuelta de los playoffs de la Copa Sudamericana 2026 desde las 7.30 p. m. (hora peruana), 8.30 p. m. (hora chilena) y 9.30 p. m. (hora argentina) en el Estadio El Teniente, en Rancagua. La transmisión estará a cargo del canal ESPN y Disney+ para toda Sudamérica.

¿A qué hora juegan Boca Juniors vs O'Higgins por la Copa Sudamericana?

El partido entre Boca Juniors vs O'Higgins por los playoffs de la Copa Sudamericana 2026 se jugará este jueves 30 de julio desde las 7.30 p. m. (hora peruana), 8.30 p. m. (hora chilena) y 9.30 p. m. (hora argentina) en el Estadio El Teniente, en Rancagua.

¿Dónde ver Boca Juniors vs O'Higgins por la Copa Sudamericana?

La transmisión del Boca Juniors vs O'Higgins estará a cargo del canal ESPN y la plataforma de streaming Disney+ para toda Sudamérica.

Boca Juniors se quedó con la victoria en la ida. Foto: AFP

Boca Juniors vs O'Higgins: posibles alineaciones

Boca Juniors : Álvaro Montero, Dylan Gorosito, Jorge Figal, Ayrton Costa, Lautaro Blanco, Milton Delgado, Leandro Paredes, Tomás Aranda, Leonel Flores, Miguel Merentiel y Sebastián Villa.

: Álvaro Montero, Dylan Gorosito, Jorge Figal, Ayrton Costa, Lautaro Blanco, Milton Delgado, Leandro Paredes, Tomás Aranda, Leonel Flores, Miguel Merentiel y Sebastián Villa. O’Higgins: Omar Carabalí, Felipe Faúndez, Alan Robledo (o Nicolás Garrido), Miguel Brizuela, Luis Pavez, Felipe Ogaz, Juan Leiva, Bryan Rabello, Francisco González, Martín Sarrafiore (o Bastián Yáñez) y Thiago Vecino (o Arnaldo Castillo).

Boca Juniors vs O'Higgins: apuestas y pronósticos

Apuestas Boca Juniors Empate O’Higgins Betsson 2.02 3.20 3.55 Betano 2.10 3.40 3.95 1XBet 2.12 3.39 3.96 Stake 2.00 3.25 3.80 Doradobet 2.10 3.25 3.75

Boca Juniors vs O'Higgins: previa por la Copa Sudamericana

Boca Juniors viaja a Chile con la misión de sellar su clasificación a los octavos de final de la CONMEBOL Sudamericana 2026 cuando visite a O'Higgins en el Estadio El Teniente. El conjunto argentino llega con una pequeña pero valiosa ventaja tras imponerse por 1-0 en el choque de ida disputado en La Bombonera, gracias a una definición precisa de Miguel Merentiel tras una asistencia de lujo de Leandro Paredes. Sin embargo, la serie permanece abierta y obligará a ambos planteles a no regalar nada en los noventa minutos decisivos.

El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena busca consolidar el funcionamiento exhibido en el primer chico, apuntalado por la jerarquía en la distribución de Paredes y la seguridad que brindó en su debut el arquero colombiano Álvaro Montero. Con el objetivo de manejar los tiempos y aprovechar los espacios que deje el rival en su afán de salir a buscar la victoria, el Xeneize sabe que anotar un gol de visitante puede ser la estocada letal para finiquitar la eliminatoria.

Por su parte, el elenco trasandino conducido por Lucas Bovaglio apela al calor de su gente para revertir la historia. Apoyado en la verticalidad de Francisco González y el desequilibrio de Martín Sarrafiore en la zona de creación, el Capo de Provincia necesitará ajustar la puntería en los metros finales para poner en aprietos el cerrojo defensivo argentino. El vencedor de esta llave asegurará su boleto entre los 16 mejores del torneo continental, donde ya espera Recoleta FC de Paraguay.