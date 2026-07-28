¿A qué hora juega Boca Juniors vs O'Higgins y dónde ver partido por Copa Sudamericana?

Boca Juniors se enfrenta a O'Higgins, por la vuelta de octavos de final de la Copa Sudamericana 2026, en partido que se jugará en Rancagua y promete mucha emoción de principio a fin. Repasa horarios y canales para que no te pierdas este encuentro que tiene a uno de los gigantes del continente como protagonista.

¿Cuándo juega Boca Juniors vs O'Higgins?

El partido por Copa Sudamericana entre O'Higgins y Boca Juniors se jugará este jueves 30 de julio, en el estadio El Teniente, en Rancagua, Chile.

¿A qué hora juega Boca Juniors vs O'Higgins?

Perú, Colombia y Ecuador: 19.30 horas

Chile, Bolivia y Venezuela: 20.30 horas

Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil: 21.30 horas

México: 18.30 horas

Estados Unidos: 20.30 horas (Miami y Nueva York) y 17.30 horas (Los Ángeles)

España: 02.30 horas (del día siguiente)

¿Dónde ver Boca Juniors vs O'Higgins?

El partido es transmitido por la cadena ESPN para toda Sudamérica, salvo Brasil. Además, también puedes ver el encuentro por la plataforma Disney+.

Boca Juniors vs O'Higgins: previa del partido

Boca Juniors se prepara para revalidar en territorio chileno la corta ventaja obtenida en casa y sellar de una vez por todas su clasificación a la siguiente ronda de la Copa Sudamericana 2026. El conjunto Xeneize llega con un colchón a favor tras haber superado por 1-0 a O'Higgins en La Bombonera, en un cruce de ida tenso donde la visita perdonó varias situaciones al inicio y pagó caro la jerarquía local.

Aquel grito en Buenos Aires llegó a los 44 minutos del primer tiempo gracias a una estupenda asistencia de Leandro Paredes que el uruguayo Miguel Merentiel mandó a guardar. Con ese festejo en el bolsillo, los dirigidos por Rodolfo Arruabarrena saben que les alcanza con mantener la valla en cero en Rancagua para adueñarse de la serie.

Boca Juniors venció 1-0 a O'Hggins en la ida.

El compromiso de vuelta se disputará en el Estadio Codelco El Teniente, donde el local saldrá obligado a volcarse al ataque desde el arranque. El equipo que resulte vencedor de esta llave de eliminatoria asegurará oficialmente su boleto a los cuartos de final del torneo, instancia en la que ya espera cómodo el Recoleta FC de Paraguay.