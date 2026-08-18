Botafogo destituyó a su director técnico a poco del partido con Cienciano por Sudamericana

Este jueves 20 de agosto, Cienciano buscará cerrar su llave ante Botafogo por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026. Luego de lo que fue la goleada en el encuentro de ida, ahora, en la vuelta en Brasil, buscarán llevarse un resultado positivo de este encuentro. Sin embargo, se acaba de conocer una inesperada baja del elenco que será local para este partido.

Franclim Carvalho dejó de ser DT de Botafogo

Botafogo destituyó a su entrenador previo al partido contra Cienciano por la Sudamericana

A través de sus redes sociales, Botafogo dio a conocer la decisión de cortar su vínculo con Franclim Carvalho, entrenador del equipo, junto con parte de su cuerpo técnico. En el comunicado también anunciaron que Rodrigo Bellão, DT de la Sub-20 del equipo, asumirá el cargo de dirigir al primer equipo.

“El Botafogo informa que Franclim Carvalho ya no es el entrenador del equipo principal de fútbol. La decisión fue comunicada al profesional este martes (18). También dejan el Club los auxiliares Luís Felipe y Mauro Moderno, el preparador físico Fábio Monteiro y el preparador de porteros Ricardo Matos”.

“El Botafogo agradece a Franclim y a los demás profesionales por los servicios prestados y desea éxito en sus próximos desafíos”.

“Rodrigo Bellão, actual entrenador del equipo Sub-20, asumirá interinamente el equipo y será el comandante en el próximo compromiso, ante el Cienciano, por el duelo de vuelta de los octavos de final de la CONMEBOL Sudamericana”.

Comunicado de Botafogo

¿Cuándo juega Cienciano vs Botafogo?

Cienciano contra Botafogo se enfrentan este jueves 20 de agosto por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026. El encuentro está programado para las 7.30 p. m. (hora peruana) y se disputará en Brasil, donde el cuadro cusqueño buscará hacer valer la ventaja conseguida en el partido de ida.