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Matías Succar se sinceró sobre su pasado en Alianza Lima y dejó firme comentario: "No me fue muy bien"

Succar habló sobre su pasado con el elenco blanquiazul, donde no pudo consolidarse como el delantero que la hinchada esperaba.

Antonio Vidal
Matías Succar se sinceró sobre su pasado en Alianza Lima y dejó firme comentario. Foto: composición Líbero/IG
Matías Succar se sinceró sobre su pasado en Alianza Lima y dejó firme comentario. Foto: composición Líbero/IG
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El plantel de Cienciano partió rumbo a Brasil con la ilusión de sellar ante Botafogo su clasificación a los octavos de final de la Copa Sudamericana. El encuentro se disputará este jueves 20 de agosto desde las 7.30 p. m. (hora peruana). Los dirigidos por Horacio Melgarejo afrontarán este compromiso con mucha ilusión y, sobre todo, con la confianza que genera el gran rendimiento de Matías Succar, quien marcó un hat-trick ante el elenco brasileño en el partido de ida.

Bajo este contexto, Succar conversó con los medios y manifestó su descontento con las personas que buscan minimizar el gran rendimiento que viene demostrando debido a situaciones de su pasado. Además, recordó su etapa con la camiseta de Alianza Lima, donde reconoció que, aunque en lo deportivo no le fue bien, aún guarda bonitos recuerdos de su paso por el club.

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"Me siento muy feliz, creo que se ha sido un poco injusto conmigo. Siento que quieren quitarme mérito o etiquetar mi carrera por un año en el que no tuve mucha continuidad y juzgarme por eso pero sé a lo que nos dedicamos, hay que aguantar. Pocos me tenían fe pero no pasa nada, lo importante es que yo siempre he confiado en mí y la gente cercana a mí siempre confió en mí", fueron las primeras palabras del delantero.

Al ser consultado sobre si considera que los hinchas de Alianza Lima tuvieron un mal comportamiento con él, el delantero respondió con claridad y prefirió evitar cualquier tipo de polémica.

"Jamás. Yo estoy muy agradecido con el hincha de Alianza, a pesar que deportivamente no me fue muy bien viví momentos increíbles, muy lindos momentos y estoy agradecido con el hincha pero hoy me debo a Cienciano. Estoy muy feliz en Cusco, la gente me recibió bien, estamos teniendo un lindo año y esperamos poder darle más alegría", concluyó Succar.

Antonio Vidal
AUTOR: Antonio Vidal

Redactor en Líbero para la sección deportes. Titulado de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Con experiencia en diversos temas deportivos.

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