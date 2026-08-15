Matías Succar se ha convertido en el hombre de moda del fútbol peruano. Tras concretar una gran actuación en la Copa Sudamericana al marcar un hat-trick con Cienciano en la goleada por 6-1 a Botafogo, el nombre del delantero es noticia a nivel nacional e internacional, incluso, ya hay voces que piden su convocatoria a la selección peruana, tal es el caso de Alexander Succar, hermano de Matías.

Alexander Succar, campeón con Universitario, pide la convocatoria de Matías Succar

En declaraciones para el programa 'Estudio Fútbol', el delantero, campeón con Universitario en la temporada 2023, se rindió en elogios ante su hermano por su gran actuación ante el 'Fogão' y aseguró que el profesor Mano Menezes debe incluirlo en su próxima lista de convocados para la selección peruana.

“100%, o sea, yo no veo a otro ´9´que le haya hecho tres goles a Botafogo, a menos que estén viendo otras cosas, tal vez estén viendo básquet. A mí a veces me llama la atención muchas cosas, el fútbol tiene cosas, pero bueno, el fútbol es de momentos y hoy por hoy, Matías (Succar) tiene este presente y se debería aprovechar. Con este presente mas la oportunidad (de ser convocado), puedes tener un jugador mucho más importante de lo que es ahora”, expresó.

Cienciano goleó 6-1 a Botafogo por Copa Sudamericana con 3 goles de Matías Succar.

Recordemos que la selección peruana de fútbol tiene 4 partidos amistosos confirmados para los meses de setiembre y octubre. La Bicolor medirá fuerzas contra las selecciones de Estados Unidos, México, Canadá y Colombia, los días 26 y 29 de setiembre y 3 y 6 de octubre, respectivamente.

El valor de Matías Succar en el mercado

Vale resaltar que, actualmente, Matías Succar está cotizado en 300 mil euros, de acuerdo con la información que aparece en el portal Transfermarkt. Dicha cifra podría incrementarse en los próximos días si el delantero de Cienciano mantiene su racha goleadora en la Copa Sudamericana.

Cienciano vs Botafogo por la Copa Sudamericana 2026

Los dirigidos por el profesor Horacio Melgarejo volverán a enfrentarse a Botafogo el próximo jueves 20 de agosto a las 7:30 p.m. (hora peruana) y 9:30 p.m. (horario de Brasil) en el Estadio Nilton Santos de Río de Janeiro, por el partido de vuelta de octavos de final de la Copa Sudamericana 2026.