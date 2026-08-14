¡No soportaron! Así cortó la transmisión el canal de Botafogo tras goleada de Cienciano: "Acabó la fiesta"

¡Histórico! Cienciano logró una goleada importante en lo que fue su encuentro de ida contra Botafogo, por la Copa Sudamericana, despertando la ilusión entre los hinchas peruanos que siguen al elenco dirigido por Horacio Melgarejo. Por lo que este 6-1 conseguido en casa ha sido tomado con gran positivismo en el país, ilusionando nuevamente con ver al 'Papá' en lo más alto de una competición internacional.

La otra cara de la moneda está en Brasil, donde este resultado no ha sido tomado de buena manera, y esto se vio durante la transmisión del partido mediante el canal del elenco denominado la ‘Estrella Solitaria’, pues cortaron de manera abrupta el seguimiento del encuentro, dejándose ver visiblemente afectados.

Así cortó la transmisión el canal de Botafogo tras goleada de Cienciano

Durante la emisión, ni bien terminó el partido, los conductores simplemente se despidieron de sus televidentes y cortaron la transmisión.

"Va a terminar el partido, pitó, terminó. ¡Se acabó la conversación, se acabó la fiesta! Un abrazo, hasta el domingo. Estamos juntos. Hasta el domingo. Buenas noches a todos. Buenas noches a todos, hasta la próxima aquí en Botafogo TV".

¿Cuándo es el partido de vuelta entre Cienciano y Botafogo?

Botafogo y Cienciano se volverán a enfrentar este jueves 20 de agosto desde las 7.30 p. m., por el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana.