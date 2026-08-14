Alejandro Hohberg sin filtros tras el 6-1 de Cienciano a Botafogo: "Pudimos haber hecho algunos más"

Alejandro Hohberg, futbolista de Cienciano, se pronunció tras la histórica goleada del cuadro imperial por 6-1 ante su similar de Botafogo, por el partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026. El atacante cusqueño dio sus impresiones tras el encuentro y fue tajante al afirmar que el equipo pudo haber concretado la victoria por un marcador mucho más abultado.

Alejandro Hohberg aseguró que Cienciano pudo meter más goles a Botafogo

En declaraciones a la prensa, el exjugador de Alianza Lima, Universitario y Sporting Cristal sorprendió al afirmar que los brasileños pudieron irse del Estadio Inca Garcilaso de la Vega con una diferencia mucho mayor a los 5 goles que buscarán remontar en el duelo de vuelta en Brasil.

“Buen resultado. En lo personal, yo era de la idea que había que ganar como sea, por lo menos 1-0, porque tampoco es que en Brasil vamos a ser un desastre. Este equipo tiene mucha ambición, mucho corazón. Nos pidió el entrenador que, ni bien hiciéramos un gol, busquemos la pelota y así fueron llegando los goles, eso da confianza y creo que podíamos haber hecho algunos más”, señaló.

Asimismo, Hohberg desestimó los comentarios sobre una supuesta ventaja de jugar en altura y señaló que el equipo posee dinámica y carácter para sacar los partidos adelante, más allá de las condiciones geográficas de la ciudad imperial del Cusco: “Claramente no se gana solo con la altura, porque sino, cualquier equipo del Cusco ganaría todos los partidos acá”, manifestó.

Botafogo vs Cienciano por el partido de vuelta de la Copa Sudamericana

Vale precisar que Cienciano y Botafogo volverán a batirse a duelo el próximo jueves 20 de agosto a las 7:30 p.m. (hora peruana), cuando os dirigidos por el profesor Horacio Melgarejo visiten el Estadio Nilton Santos de Río de Janeiro, Brasil, por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana.