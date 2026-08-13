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Partidos de hoy, viernes 14 de agosto EN VIVO: horarios, resultados y dónde ver fútbol por TV

Conoce la programación completa de partidos para hoy, viernes 14 de agosto, con horarios y canales de transmisión para la Liga 1 y otras competiciones.

Francisco Esteves
Partidos de hoy, viernes 14 de agosto EN VIVO.
Partidos de hoy, viernes 14 de agosto EN VIVO. | Foto: Composición Líbero.
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Revisa la programación completa para todos los partidos de fútbol de este viernes 14 de agosto. A continuación, te brindamos los horarios y canales de transmisión para que puedas disfrutar de los diversos compromisos que habrá alrededor del mundo, con torneos sumamente importantes como la Liga 1 de Perú, Copa de Italia, Primeira Liga de Portugal y mucho más.

Así van quedando los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026.

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Partidos de hoy por la Liga 1

PartidoHorarioCanal
Atlético Grau vs Comerciantes Unidos3.00 p. m.L1 MAX, L1 Play
Cusco vs Juan Pablo II College6.00 p. m.L1 MAX, L1 Play

Partidos de hoy por la Primeira Liga de Portugal

PartidoHorarioCanal
Sporting CP vs Vitória Guimarães2.15 p. m.ESPN 4, Zapping

Partidos de hoy por la Copa de Italia

PartidoHorarioCanal
Parma vs Catania11.00 a. m.Zapping, IT tv Plus, Claro TV+
Cagliari vs Arezzo11.30 a. m.Zapping, IT tv Plus, Claro TV+
Monza vs Avellino1.45 p. m.DIRECTV Sports Peru, DGO
Fiorentina vs Benevento2.15 p. m.Zapping, IT tv Plus, Claro TV+

Partidos de hoy por la Liga Profesional Argentina

PartidoHorarioCanal
Racing Club vs Banfield6.30 p. m.ESPN, Disney+

Partidos de hoy por la Primera División de Chile

PartidoHorarioCanal
Univ. Concepción vs La Serena6.00 p. m.max chile, TNT SPORTS Premium

Partidos de hoy por la Liga de Bolivia

PartidoHorarioCanal
Universitario de Vinto vs Real Tomayapo2.00 p. m.Entel Gol
Bolívar vs San Antonio Bulo Bulo7.00 p. m.Entel Gol

Partidos de hoy por la Liga BetPlay de Colombia

PartidoHorarioCanal
Llaneros vs Deportes Tolima6.00 p. m.Win+ Futbol, Win Play

Partidos de hoy por la Serie A de Ecuador

PartidoHorarioCanal
Independiente del Valle vs Delfin7.00 p. m.Zapping

Partidos de hoy por la Primera División de Paraguay

PartidoHorarioCanal
Deportivo Recoleta vs 2 de Mayo4.30 p. m.DirecTV Sports, Tigo Sports

Partidos de hoy por la Primera División de Uruguay

PartidoHorarioCanal
Boston River vs Danubio5.00 p. m.DirecTV Sports, Disney+ Premium

Partidos de hoy por la Superliga de Turquía

PartidoHorarioCanal
Galatasaray vs Çorum Belediyespor1.30 p. m.Disney+

Todos los horarios corresponden a Perú.

Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

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