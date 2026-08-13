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Partidos de hoy, viernes 14 de agosto EN VIVO: horarios, resultados y dónde ver fútbol por TV
Conoce la programación completa de partidos para hoy, viernes 14 de agosto, con horarios y canales de transmisión para la Liga 1 y otras competiciones.
Partidos de hoy, viernes 14 de agosto EN VIVO. | Foto: Composición Líbero.
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Revisa la programación completa para todos los partidos de fútbol de este viernes 14 de agosto. A continuación, te brindamos los horarios y canales de transmisión para que puedas disfrutar de los diversos compromisos que habrá alrededor del mundo, con torneos sumamente importantes como la Liga 1 de Perú, Copa de Italia, Primeira Liga de Portugal y mucho más.
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Partidos de hoy por la Liga 1
|Partido
|Horario
|Canal
|Atlético Grau vs Comerciantes Unidos
|3.00 p. m.
|L1 MAX, L1 Play
|Cusco vs Juan Pablo II College
|6.00 p. m.
|L1 MAX, L1 Play
Partidos de hoy por la Primeira Liga de Portugal
|Partido
|Horario
|Canal
|Sporting CP vs Vitória Guimarães
|2.15 p. m.
|ESPN 4, Zapping
Partidos de hoy por la Copa de Italia
|Partido
|Horario
|Canal
|Parma vs Catania
|11.00 a. m.
|Zapping, IT tv Plus, Claro TV+
|Cagliari vs Arezzo
|11.30 a. m.
|Zapping, IT tv Plus, Claro TV+
|Monza vs Avellino
|1.45 p. m.
|DIRECTV Sports Peru, DGO
|Fiorentina vs Benevento
|2.15 p. m.
|Zapping, IT tv Plus, Claro TV+
Partidos de hoy por la Liga Profesional Argentina
|Partido
|Horario
|Canal
|Racing Club vs Banfield
|6.30 p. m.
|ESPN, Disney+
Partidos de hoy por la Primera División de Chile
|Partido
|Horario
|Canal
|Univ. Concepción vs La Serena
|6.00 p. m.
|max chile, TNT SPORTS Premium
Partidos de hoy por la Liga de Bolivia
|Partido
|Horario
|Canal
|Universitario de Vinto vs Real Tomayapo
|2.00 p. m.
|Entel Gol
|Bolívar vs San Antonio Bulo Bulo
|7.00 p. m.
|Entel Gol
Partidos de hoy por la Liga BetPlay de Colombia
|Partido
|Horario
|Canal
|Llaneros vs Deportes Tolima
|6.00 p. m.
|Win+ Futbol, Win Play
Partidos de hoy por la Serie A de Ecuador
|Partido
|Horario
|Canal
|Independiente del Valle vs Delfin
|7.00 p. m.
|Zapping
Partidos de hoy por la Primera División de Paraguay
|Partido
|Horario
|Canal
|Deportivo Recoleta vs 2 de Mayo
|4.30 p. m.
|DirecTV Sports, Tigo Sports
Partidos de hoy por la Primera División de Uruguay
|Partido
|Horario
|Canal
|Boston River vs Danubio
|5.00 p. m.
|DirecTV Sports, Disney+ Premium
Partidos de hoy por la Superliga de Turquía
|Partido
|Horario
|Canal
|Galatasaray vs Çorum Belediyespor
|1.30 p. m.
|Disney+
Todos los horarios corresponden a Perú.
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