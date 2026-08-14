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La emotiva reacción de Matías Succar tras marcar hat-trick a Botafogo por Copa Sudamericana

El delantero Matías Succar no pudo contener las lágrimas tras la histórica goleada de Cienciano por 6-1 ante Botafogo por la Copa Sudamericana.

Eduardo Chirinos
Matías Succar rompió en llanto tras su hat-trick a Botafogo.
Matías Succar rompió en llanto tras su hat-trick a Botafogo. | Composición: SportsCenter
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Cienciano volvió a hacer historia en la Copa Sudamericana. El ‘Papá’ se hizo respetar de local y aplastó por 6-1 a Botafogo por el partido de ida de los octavos de final del certamen continental y uno de los grandes artífices de este resultado fue Matías Succar. El delantero peruano fue crucial en la goleada del cuadro incaico al marcar 3 de los 6 goles en el estadio Inca Garcilaso de la Vega.

Horacio Melgarejo vivió tenso momento con periodista tras la goleada de Cienciano sobre Botafogo.

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Matías Succar rompió en llanto tras la goleada a Botafogo

El enmascarado atacante de los cusqueños abrió el marcador a los 17 minutos del primer tiempo con un golazo de cabeza tras una buena asistencia de su compañero Alejandro Hohberg. El delantero de 27 años volvió a celebrar 12 minutos después, luego de la pausa de hidratación, poniendo el 3-0 a favor del ‘Papá’ tras una salida defectuosa del arquero Warleson.

Finalmente, Succar selló su gran actuación a los 77 minutos, marcando su tercer tanto del encuentro y el 6-1 definitivo a favor de Cienciano. Tras el pitazo final del encuentro, el exjugador de Alianza Lima no pudo evitar la emoción y rompió en llanto por su magnífica actuación y por la contundente goleada de su equipo. Las cámaras de los medios captaron al goleador secándose las lágrimas mientras era consolado por un miembro del comando técnico.

Matías Succar, Cienciano, Botafogo, Copa Sudamericana 2026

Cienciano goleó 6-1 a Botafogo por la Copa Sudamericana 2026.

Con este resultado, los dirigidos por el profesor Horacio Melgarejo viajarán a Río de Janeiro con una ventaja de 5 goles y con grandes posibilidades de sellar su clasificación a los cuartos de final si logran mantener la abultada diferencia en su visita al Estadio Nilton Santos.

¿Cuándo vuelven a jugar Cienciano y Botafogo?

Vale precisar que Cienciano y Botafogo volverán a verse las caras el próximo jueves 20 de agosto a las 7:30 p.m. (hora peruana) en Brasil, por el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana.

En cuanto a la Liga 1, los cusqueños volverán a jugar el próximo domingo 16 de agosto en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega ante Deportivo Garcilaso a las 6:30 p.m., en una nueva edición del clásico de Cusco.

¿Cuál es el valor actual de Matías Succar?

Actualmente, Matías Succar está cotizado en 300 mil euros, de acuerdo a la información del portal Transfermarkt. Una cifra que podría incrementarse en los próximos días si mantiene su racha goleadora en la Copa Sudamericana.

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