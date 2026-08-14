Cienciano volvió a hacer historia en la Copa Sudamericana. El ‘Papá’ se hizo respetar de local y aplastó por 6-1 a Botafogo por el partido de ida de los octavos de final del certamen continental y uno de los grandes artífices de este resultado fue Matías Succar. El delantero peruano fue crucial en la goleada del cuadro incaico al marcar 3 de los 6 goles en el estadio Inca Garcilaso de la Vega.

Matías Succar rompió en llanto tras la goleada a Botafogo

El enmascarado atacante de los cusqueños abrió el marcador a los 17 minutos del primer tiempo con un golazo de cabeza tras una buena asistencia de su compañero Alejandro Hohberg. El delantero de 27 años volvió a celebrar 12 minutos después, luego de la pausa de hidratación, poniendo el 3-0 a favor del ‘Papá’ tras una salida defectuosa del arquero Warleson.

Finalmente, Succar selló su gran actuación a los 77 minutos, marcando su tercer tanto del encuentro y el 6-1 definitivo a favor de Cienciano. Tras el pitazo final del encuentro, el exjugador de Alianza Lima no pudo evitar la emoción y rompió en llanto por su magnífica actuación y por la contundente goleada de su equipo. Las cámaras de los medios captaron al goleador secándose las lágrimas mientras era consolado por un miembro del comando técnico.

Cienciano goleó 6-1 a Botafogo por la Copa Sudamericana 2026.

Con este resultado, los dirigidos por el profesor Horacio Melgarejo viajarán a Río de Janeiro con una ventaja de 5 goles y con grandes posibilidades de sellar su clasificación a los cuartos de final si logran mantener la abultada diferencia en su visita al Estadio Nilton Santos.

¿Cuándo vuelven a jugar Cienciano y Botafogo?

Vale precisar que Cienciano y Botafogo volverán a verse las caras el próximo jueves 20 de agosto a las 7:30 p.m. (hora peruana) en Brasil, por el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana.

En cuanto a la Liga 1, los cusqueños volverán a jugar el próximo domingo 16 de agosto en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega ante Deportivo Garcilaso a las 6:30 p.m., en una nueva edición del clásico de Cusco.

¿Cuál es el valor actual de Matías Succar?

Actualmente, Matías Succar está cotizado en 300 mil euros, de acuerdo a la información del portal Transfermarkt. Una cifra que podría incrementarse en los próximos días si mantiene su racha goleadora en la Copa Sudamericana.