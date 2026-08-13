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Matías Succar marcó triplete para el 6-1 de Cienciano sobre Botafogo en Copa Sudamericana
A los 77 minutos del segundo tiempo, Matías Succar apareció para marcar un hat-trick que colocó el 6-1 de Cienciano sobre Botafogo por los octavos de final de la Copa Sudamericana.
Matías Succar anotó hat-trick para el 6-1 de Cienciano sobre Botafogo | Composición: Líbero
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