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Lo último: Comisión Disciplinaria ratificó sanción de un año para Horacio Melgarejo, DT de Cienciano

La Comisión Disciplinaria de la Liga de Fútbol Profesional Peruana rechazó la apelación del entrenador Horacio Melgarejo, quien intentó anular su sanción de un año.

Antonio Vidal
Comisión Disciplinaria ratificó sanción de un año para Horacio Melgarejo, DT de Cienciano. Foto: composición Líbero
Comisión Disciplinaria ratificó sanción de un año para Horacio Melgarejo, DT de Cienciano. Foto: composición Líbero
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La Comisión Disciplinaria de la Liga de Fútbol Profesional Peruana desestimó el recurso de apelación presentado por Horacio Melgarejo, técnico de Cienciano, que buscaba dejar sin efecto o acortar la suspensión de un año impuesta en su contra. Con ello, el ente confirmó la Resolución N.° 02 del expediente CCL.O-07-26 y el entrenador deberá acatar la medida, quedando inhabilitado para intervenir en cualquier torneo organizado por la Liga de Fútbol Profesional Peruana durante ese tiempo.

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Además, la Comisión ratificó la multa de 20 UIT aplicada al director técnico por vulnerar distintas normas del Reglamento Único Disciplinario (RUD) de la Federación Peruana de Fútbol y del Reglamento de la Copa Caliente de la Liga 2026.

Así, la apelación del entrenador de Cienciano quedó sin efecto y permanece vigente la sanción que había fijado inicialmente la Comisión Disciplinaria.

Comisión Disciplinaria declaró infundada apelación de Melgarejo. Foto: Kevin Pacheco

Comisión Disciplinaria declaró infundada apelación de Melgarejo. Foto: Kevin Pacheco

No obstante, la resolución aún puede ser apelada ante el Tribunal Arbitral del Deporte (TAD), con sede en Lausana, Suiza, siempre que se trate de asuntos que estén dentro de sus competencias. El recurso podrá presentarse en un plazo de 21 días, contabilizados desde el momento en que el recurrente tenga conocimiento de la decisión.

Cabe recordar que la Comisión Disciplinaria de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) impuso una suspensión de un año al entrenador de Cienciano, luego de las polémicas declaraciones que realizó tras el encuentro ante ADT por la Copa Caliente de la Liga.

Antonio Vidal
AUTOR: Antonio Vidal

Redactor en Líbero para la sección deportes. Titulado de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Con experiencia en diversos temas deportivos.

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