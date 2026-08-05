Horacio Melgarejo, DT de Cienciano, apeló a su sanción en la Liga 1: ¿Cuándo se conocerá el fallo?

Horacio Melgarejo, director técnico de Cienciano, apeló a la dura sanción de un año sin poder dirigir en la Liga 1, decisión impuesta por la Liga de Fútbol Profesional (LFP), tras sus polémicas declaraciones sobre la Copa de la Liga Caliente 2026. El estratega recurrió a las instancias correspondientes y espera conseguir la reducción de su castigo o, de ser posible, la anulación total.

¿Cuándo se resolverá la apelación presentada por Horacio Melgarejo?

Según informó el periodista Gustavo Peralta Coello, el entrenador del 'Papá' ya tuvo su audiencia de apelación y se espera que dentro de una semana se conozca el veredicto final sobre el recurso de apelación presentado en contra de la sanción impuesta por la LFP, que le impedirá estar en el banquillo de Cienciano hasta mediados del 2027.

"Horacio Melgarejo, a través de su abogado, tuvo este martes (ayer) su audiencia de apelación en el Comité de Disciplina. En siete o diez días se va a conocer la decisión, si le rebajan o no la sanción de un año. Vamos a ver.", informó el periodista al finalizar la transmisión del programa L1 Radio.

¿Por qué suspendieron a Horacio Melgarejo?

La dura sanción contra Melgarejo responde a los duros calificativos que tuvo contra la Copa de la Liga Caliente 2026, luego que Cienciano cayó eliminado en octavos de final frente a ADT de Tarma. Melgarejo no dudó en arremeter contra la organización del certamen, a la cual calificó como “espantosa” y “una copa de m…”.

Horacio Melgarejo cuestionó su dura sanción en la Liga 1.

Próximo partido de Cienciano

Cabe precisar que el cojunto cusqueño volverá los campos de juego el próximo jueves 6 de agosto a las 3 de la tarde (hora peruana), cuando visite a Alianza Atlético de Sullana en el Estadio Campeones del 36, por la cuarta fecha del Torneo Clausura 2026.

Resultados de Cienciano en el Torneo Clausura