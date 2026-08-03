Horacio Melgarejo dio rotuno mensaje sobre el Cienciano vs Botafogo: "Para poder hacerle daño..."

Cienciano sacó un importante resultado en la tercera fecha del Torneo Clausura al vencer por 2-0 a Universitario de Deportes. Con goles de Carlos Garcés y Matías Succar, los imperiales lograron sumar sus primeros tres puntos en el certamen local y ya piensan en su próxima cita por Copa Sudamericana ante Botafogo de Brasil. En ese sentido, Horacio Melgarejo, DT del 'Papá', dio un contundente mensaje sobre la realidad entre el fútbol de ambos países.

¿Qué dijo Horacio Melgarejo sobre el Cienciano vs Botafogo?

En entrevista para Exitosa Deportes, el estratega argentino reconoció que existe una diferencia considerable en cuanto al nivel futbolístico de los clubes peruanos, en comparación con los equipos que conforman el Brasileirão. No obstante, aseguró que buscarán armar una estrategia para imponerse de locales y dar batacazo en tierras cariocas.

"Ahora nos enfrentamos a Botafogo, no voy a descubrir nada yo. Creo que, hoy por hoy, están varios escalones arriba del resto de Sudamérica, pero como digo siempre, cuando entramos 11 contra 11, nadie se lleva ni la cartera ni la tarjeta de crédito. Ahí tenemos que tratar de minimizar los errores y uno a partir de ahí toma las precauciones necesarias para poder hacerle daño también.", dijo.

En ese sentido, Melgarejo agregó que jugar a la defensiva en Brasil no es una opción, debido a los grandes riesgos que implica darle espacios a Botafogo: "Si vas a meterte los 90 minutos atrás se hace muy largo el partido y, tarde o temprano, si a esta gente la dejas remar al área, te hacen daño", finalizó.

¿Cuándo juegan Cienciano vs Botafogo por la Copa Sudamericana?

Cabe precisar que el partido de ida entre Cienciano vs Botafogo por los octavos de final de la Copa Sudamericana se llevará a cabo 13 de agosto a las 7.30 p. m. (hora peruana), en el estadio Inca Garcilaso de la Vega. Posteriormente, el encuentro de vuelta será el 20 de agosto en el estadio Nilton Santos de Río de Janeiro.