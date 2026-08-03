Erick Noriega recibe duro calificativo de la prensa brasileña tras empate de Gremio: "Y eso era todo"

Uno de los peruanos que viene sumando minutos en el exterior es Erick Noriega. Se comentó hace semanas que no tenía espacio en el primer equipo de Gremio, pero poco a poco ha ido siendo considerado nuevamente para estos cotejos claves del 2026. Recientemente, nuestro compatriota fue noticia por ser expulsado en Copa Sudamericana, pero ahora figura en un artículo brasileño por su nivel ante el reciente cotejo contra Mirassol por la Copa de Brasil.

Erick Noriega recibe calificativo de la prensa brasileña

El reconocido portal Globo Esporte publicó un artículo en el que califica a cada uno de los futbolistas por cada cotejo oficial disputado. En esta ocasión, no fueron ajenos a lo que fue el partido entre Mirassol y Gremio, con Erick Noriega desde el arranque y una actuación que fue materia de debate.

De por sí, este medio brasileño no quedó conforme con el rendimiento de los jugadores del Tricolor, más aún que con el empate ante Mirassol encadenaron una seguidilla de cinco partidos consecutivos sin conocer de victorias entre Copa Sudamericana, Copa de Brasil y Brasileirao.

De un máximo puntaje de diez, Globo Esporte calificó con 5,0 su rendimiento a lo largo de los 90 minutos. Los lectores de este portal le dieron un 5,1 en cuanto a votos, por lo que deja mucho que desear de cara a lo que viene. "Ocupaba los espacios del medio. Y eso era todo", expresó el reconocido portal brasileño sobre nuestro compatriota.

Globo Esporte de Brasil calificó rendimiento de Erick Noriega en empate de Gremio con Mirassol.

En relación al partido que se dio ante Mirassol, ahora Gremio deberá afrontar el choque de vuelta en casa para conseguir su boleto a los cuartos de final de la Copa de Brasil. Erick Noriega tiene altas posibilidades de sumar minutos en este encuentro, pero tampoco el equipo descuida lo que concierne al Brasileirao.