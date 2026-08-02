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Fixture de las semifinales de la clasificación a la Champions League: partidos, horarios y canales de TV
Los equipos europeos se preparan para las semifinales de ida de las clasificatorias a la Champions League. Este emocionante certamen se llevará a cabo el 4 y 5 de agosto.
La Champions League es una de las competiciones más esperadas por los amantes del fútbol. Por ello, varios equipos europeos luchan por conseguir un cupo para disputar este prestigioso certamen internacional. En ese sentido, esta semana se jugarán las semifinales de ida de las clasificatorias, por lo que en esta nota podrás conocer las fechas, los horarios y dónde ver los partidos.
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Para este martes 4, los amantes del deporte rey tendrán ocho partidazos por las clasificatorias a la Copa de Campeones, que no se podrán perder.
|Fecha
|Partido
|Hora (Perú)
|Canales / TV
|Martes 4 de agosto
|Ararat-Armenia vs. Celje
|11:00 a. m.
|Arena Sport 1 Slovakia
|Martes 4 de agosto
|Mjällby vs. Slovan Bratislava
|11:00 a. m.
|Šport
|Martes 4 de agosto
|Hapoel Be'er Sheva vs. Crvena Zvezda
|12:30 p. m.
|Sport 3, Arena 1 Premium, Arena Cloud
|Martes 4 de agosto
|Levski Sofia vs. Kairat
|12:30 p. m.
|Qazsport, Diema Sport, qazsporttv.kz
|Martes 4 de agosto
|Dinamo Zagreb vs. Kauno Žalgiris
|1:00 p. m.
|Moja TV, Arena Sport 1P, Arena Cloud
|Martes 4 de agosto
|Olympiacos vs. NEC Nijmegen
|1:00 p. m.
|MEGA Channel, Cosmote Sport 1 HD, Ziggo Go, Ziggo Sport, Arena 2 Premium
|Martes 4 de agosto
|Sparta Praga vs. Olympique Lyon
|1:00 p. m.
|Xsports, Canal+ France, Arena Sport 1x2, JOJ Sport, Canal+ Foot
|Martes 4 de agosto
|Union Saint-Gilloise vs. Bodø/Glimt
|1:00 p. m.
|Arena Sport 1 Slovakia, VG+, Arena 3 Premium
Mientras que al día siguiente, el miércoles 5, desde la mañana habrá fútbol con el partido de Aarhus vs. Sabah Baku.
|Miércoles 5 de agosto
|AGF vs. Sabah
|11:30 a. m.
|TV3+ HD, Viaplay Denmark
|Miércoles 5 de agosto
|Fenerbahçe vs. Sturm Graz
|1:00 p. m.
|Xsports, ORF eins, ORF ON, Arena 1 Premium, Sunrise TV
¿Cuándo son los partidos de vuelta de las clasificatorias a la Champions League?
Los partidos de vuelta para las clasificatorias a la Champions League se llevarán a cabo el martes 11 de agosto y están programados todos los partidos.
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