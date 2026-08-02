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Fixture de las semifinales de la clasificación a la Champions League: partidos, horarios y canales de TV

Los equipos europeos se preparan para las semifinales de ida de las clasificatorias a la Champions League. Este emocionante certamen se llevará a cabo el 4 y 5 de agosto.

Antonio Vidal
Fixture de las semifinales de la clasificación a la Champions League: partidos, horarios y canales de TV. Foto: difusión
Fixture de las semifinales de la clasificación a la Champions League: partidos, horarios y canales de TV. Foto: difusión
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La Champions League es una de las competiciones más esperadas por los amantes del fútbol. Por ello, varios equipos europeos luchan por conseguir un cupo para disputar este prestigioso certamen internacional. En ese sentido, esta semana se jugarán las semifinales de ida de las clasificatorias, por lo que en esta nota podrás conocer las fechas, los horarios y dónde ver los partidos.

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Para este martes 4, los amantes del deporte rey tendrán ocho partidazos por las clasificatorias a la Copa de Campeones, que no se podrán perder.

FechaPartidoHora (Perú)Canales / TV
Martes 4 de agostoArarat-Armenia vs. Celje11:00 a. m.Arena Sport 1 Slovakia
Martes 4 de agostoMjällby vs. Slovan Bratislava11:00 a. m.Šport
Martes 4 de agostoHapoel Be'er Sheva vs. Crvena Zvezda12:30 p. m.Sport 3, Arena 1 Premium, Arena Cloud
Martes 4 de agostoLevski Sofia vs. Kairat12:30 p. m.Qazsport, Diema Sport, qazsporttv.kz
Martes 4 de agostoDinamo Zagreb vs. Kauno Žalgiris1:00 p. m.Moja TV, Arena Sport 1P, Arena Cloud
Martes 4 de agostoOlympiacos vs. NEC Nijmegen1:00 p. m.MEGA Channel, Cosmote Sport 1 HD, Ziggo Go, Ziggo Sport, Arena 2 Premium
Martes 4 de agostoSparta Praga vs. Olympique Lyon1:00 p. m.Xsports, Canal+ France, Arena Sport 1x2, JOJ Sport, Canal+ Foot
Martes 4 de agostoUnion Saint-Gilloise vs. Bodø/Glimt1:00 p. m.Arena Sport 1 Slovakia, VG+, Arena 3 Premium

Mientras que al día siguiente, el miércoles 5, desde la mañana habrá fútbol con el partido de Aarhus vs. Sabah Baku.

Miércoles 5 de agostoAGF vs. Sabah11:30 a. m.TV3+ HD, Viaplay Denmark
Miércoles 5 de agostoFenerbahçe vs. Sturm Graz1:00 p. m.Xsports, ORF eins, ORF ON, Arena 1 Premium, Sunrise TV

¿Cuándo son los partidos de vuelta de las clasificatorias a la Champions League?

Los partidos de vuelta para las clasificatorias a la Champions League se llevarán a cabo el martes 11 de agosto y están programados todos los partidos.

Antonio Vidal
AUTOR: Antonio Vidal

Redactor en Líbero para la sección deportes. Titulado de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Con experiencia en diversos temas deportivos.

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