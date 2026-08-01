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El radical comentario de Mourinho contra los jugadores del Real Madrid tras el empate: "He visto un..."
José Mourinho analizó el empate del Real Madrid ante Fiorentina y dejó una contundente reflexión sobre el rendimiento de sus jugadores.
José Mourinho, director técnico del Real Madrid, se pronunció tras el empate entre la ‘Casa Blanca’ y la Fiorentina por 2-2, en el tercer amistoso del cuadro merengue en su pretemporada con miras al inicio de la próxima temporada de LaLiga española. El estratega portugués no se guardó nada y analizó el rendimiento de sus jugadores.
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¿Qué dijo José Mourinho tras el empate entre Real Madrid y Fiorentina?
En declaraciones para Real Madrid TV tras el empate de su equipo, el entrenador de 63 años señaló que, a su criterio, el cuadro español mostró “tres caras” ante los violetas. No obstante, confesó sentirse conforme con el rendimiento y el juego en colectivo, considerando que se encuentran en plena fase de preparación.
“He visto un Madrid de tres caras: fresco, cansado y súper cansado. El fresco jugó muy bien, el 2-1 al descanso es cortísimo, con un primer tiempo de grandísima calidad para ganar tres o cuatro a cero, fácilmente. Después, el partido se vuelve mucho más físico, nos meten presión y la segunda cara llega”, dijo.
“Jugar dentro del área con dos niños como Joan y Mario... Que han hecho un partidazo, pero físicamente no están todavía al nivel de jugar con un bicho como Kean. Y la tercera cara, que me ha gustado mucho, es la del equipo súper cansado pero el equipo ha sabido ser un equipo, ha sabido volver a dominar el juego”, añadió.
Real Madrid y Fiorentina empataron 2-2.
De esta forma, Mourinho expresó su respaldo al rendimiento de sus dirigidos, pese a que en el ‘cooling break’ del segundo tiempo se le vio notoriamente fastidiado e incómodo con el partido, mientras daba indicaciones a sus dirigidos.
Próximos partidos de Real Madrid
Los madridistas sostendrán más duelos amistosos de pretemporada ante Deportivo La Coruña y Schalke 04 los días 12 y 16 de agosto. Cabe precisar que Real Madrid debutará en LaLiga 2026-2027 el próximo sábado 22 del presente mes ante Espanyol.
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