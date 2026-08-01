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¡Tenemos partido! Gol de Moise Kean para el 2-2 de Fiorentina ante Real Madrid por amistoso
El futbolista italiano sacó un fuerte cabezazo que venció al portero Lunin y puso el 2-2 para la Fiorentina ante el Real Madrid.
Gol de Moise Kean para el 2-2 de Fiorentina ante Real Madrid. Foto: DAZN
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¡Partido de locos! Moise Kean marcó de cabeza que venció a Lunin y que pone el 2-2 para la Fiorentina ante el Real Madrid en el amistoso internacional. Cabe señalar que el italiano llevaba solo un minuto en el terreno de juego.
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