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Golazo de Alexis Ciria para poner el 2-0 de Real Madrid ante Fiorentina por partido amistoso
Golazo tras una buena jugada colectiva del canterano de 18 años, por quien Mourinho ha apostado para este partido amistoso internacional.
Gol de Alexis Ciria para el 2-0 del Real Madrid ante Fiorentina
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Alexis Ciria pone el 2-0 ante Fiorentina para darle el triunfo parcial al Real Madrid en un encuentro amistoso que sirve como preparación para ambos equipos.
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