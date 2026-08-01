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Real Madrid vs Fiorentina por amistoso de pretemporada

Golazo de Alexis Ciria para poner el 2-0 de Real Madrid ante Fiorentina por partido amistoso

Golazo tras una buena jugada colectiva del canterano de 18 años, por quien Mourinho ha apostado para este partido amistoso internacional.

Antonio Vidal
Gol de Alexis Ciria para el 2-0 del Real Madrid ante Fiorentina
Gol de Alexis Ciria para el 2-0 del Real Madrid ante Fiorentina
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Alexis Ciria pone el 2-0 ante Fiorentina para darle el triunfo parcial al Real Madrid en un encuentro amistoso que sirve como preparación para ambos equipos.

Antonio Vidal
AUTOR: Antonio Vidal

Redactor en Líbero para la sección deportes. Titulado de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Con experiencia en diversos temas deportivos.

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