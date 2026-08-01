Seleccionado argentino emociona a hinchas al rendirse en elogios ante Universitario: "Club grande"

Universitario de Deportes tiene la obligación de conquistar el Torneo Clausura 2026 y así poder seguir aspirando al tetracampeonato de la Liga 1, el gran objetivo para esta temporada. Por ello, el club reforzó sus líneas más débiles en este mercado de pases y recientemente un futbolista argentino sorprendió al destacar a los cremas por todo lo alto.

Seleccionado argentino emociona a hinchas al rendirse en elogios ante Universitario

Uno de los fichajes que más prometen de Universitario para el segundo semestre del año es Juan Manuel Requena, quien llega con la tarea de ser vital en el mediocampo y convertirse en el pivote que hacía falta en el equipo. Pese a que lleva poco tiempo en el club, el futbolista ha quedado maravillado por su estadía en Ate.

Durante una entrevista para Universitario TV, el volante manifestó su sentir tras los días que ha convivido con el plantel y no dudó en expresar su profunda felicidad por haber llegado a la 'U', quien catalogó como un club grande. Asimismo, remarcó que su objetivo será conseguir el título de la Liga 1 2026 y tener minutos.

Juan Manuel Requena reveló su objetivo de salir campeón con Universitario en la Liga 1 2026.

“Estoy feliz de estar en un club tan grande. Mi objetivo es ser campeón y jugar mucho; si es de titular, mucho mejor”, fueron las palabras del flamante fichaje de la escuadra estudiantil.

Del mismo modo, Requena reveló que antes de su llegada conversó con algunos jugadores del plantel y se vio tentado a firmar tras conocer la enorme exigencia del club, un factor que coincide con su personalidad competitiva.

“Había compartido equipo con Licha (Lizandro Alzugaray), Fértoli y Fara. Ellos me dijeron que la ‘U’ es un club con exigencias muy altas y eso me gustó porque soy una persona muy competitiva”, sostuvo el mediocentro.

Juan Manuel Requena y su paso por la selección de Argentina

Juan Manuel Requena fue uno de los jugadores más prometedores en el fútbol argentino, por lo que en agosto de 2017 recibió el llamado del entonces DT Sebastián Beccacece para formar parte de un microciclo con la ‘albiceleste’. No obstante, en el futuro no volvió a ser considerado.