DT de Universitario tomó firme decisión con Piero Quispe para partido ante Cienciano en Cusco

Universitario de Deportes concretó una de las operaciones más importantes en el mercado con el regreso de Piero Quispe, un refuerzo que ha ilusionado a la hinchada. El volante nacional es recordado por su primera etapa donde deslumbró con su talento y apunta a ser vital. Precisamente, el DT Héctor Cúper sorprendió al tomar una impactante medida con el mediocentro para el próximo partido ante Cienciano.

DT de Universitario tomó firme decisión con Piero Quispe

Los hinchas del cuadro estudiantil anhelan ver a Piero Quispe otra vez con la camiseta de Universitario y que se convierta nuevamente en un jugador diferencial para el equipo. Por ello, la gran pregunta es si será considerado en la lista de convocados para el partido ante Cienciano en Cusco, una de las plazas más complicadas.

Precisamente, durante el programa 'Colectivo World', el periodista Gustavo Peralta reveló los planes de Héctor Cúper con el volante nacional. Según indicó, la idea del comando técnico es que Quispe no sea considerado para este partido, por lo que se ha definido que se mantenga en Lima para seguir entrenando el aspecto físico.

Piero Quispe permanecerá en Lima para agarrar ritmo físico.

En esa línea, Peralta indicó que, hasta el momento, el exjugador Pumas UNAM se ha encontrado haciendo trabajos para igualar su ritmo con el de sus compañeros y recién será en la siguiente semana cuando se integre por completo al plantel.

"Piero Quispe está haciendo trabajos físicos, todavía tiene para varios días más, lo están exigiendo en lo físico. Cuando llegue a ese punto de números que quiere Cúper recién podrá ser usado. El lunes o martes recién trabajará con el grupo”, indicó el comunicador.

Héctor Cúper opinó sobre la llegada de Piero Quispe

Durante uno de los entrenamientos de Universitario, Héctor Cúper comentó sus sensaciones por tener a Piero Quispe en su plantel, y no dudó que, una vez termine su preparación previa, será una pieza de gran valor.

"Piero Quispe va a sumar y esperemos que esté de la mejor manera posible. Lo que pasa es que necesita una preparación previa", fueron las palabras del experimentado estratega.