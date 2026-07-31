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Entradas Universitario vs Sporting Cristal por Torneo Clausura 2026: precios y dónde comprar
Conoce los precios de entradas para el partido entre Universitario vs Sporting Cristal poor la jornada 4 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 en el Estadio Monumental.
Universitario de Deportes se medirá ante Sporting Cristal por la cuarta fecha del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 el viernes 7 de agosto a las 8.30 p. m. desde el Estadio Monumental de Ate. Por eso, conoce aquí el precio y dónde comprar las entradas para ver este emocionante encuentro que se realiza en medio de las celebraciones del aniversario 102 de fundación del club merengue.
Entradas para Universitario vs Sporting Cristal: precios y dónde comprar
A continuación, se detallan los valores de los boletos para el compromiso entre Universitario y Cristal por la fecha 4 del Torneo Clausura 2026 en el Estadio Monumental de Ate:
- Norte: S/ 25
- Sur: S/ 25
- Oriente: S/ 65
- Occidente lateral: S/ 75
- Occidente central: S/ 100
- Palco Monumental: S/ 230
- Butaca Negra Apuesta Total: S/ 350
- Experiencia Crema 102 años: S/ 700
La lista de precios de las entradas para ver Universitario vs Sporting Cristal por Torneo Clausura 2026
Las entradas del encuentro entre Universitario ante Cristal pueden adquirirse en el portal oficial de Teleticket. Para comprarlas, primero hay que ingresar a la página principal, localizar las opciones de venta y seleccionar la tribuna deseada. Después, se debe efectuar el pago con tarjeta de débito o crédito y completar los datos personales para concluir el registro del boleto.
Universitario vs Sporting Cristal por el Torneo Clausura de la Liga 1 2026
Con motivo del 102 aniversario de fundación de Universitario de Deportes, el conjunto merengue se medirá ante Sporting Cristal por la fecha 4 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 en el Estadio Monumental de Ate. El partido será emitido por L1MAX y formará parte de una jornada organizada para que los hinchas cremas disfruten al máximo de una fecha tan especial frente a un clásico rival.
¡Vamos al Circo!
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