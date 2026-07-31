Los 5 futbolistas que no jugarán la fecha 3 del Torneo Clausura 2026 por tarjeta roja

La Comisión Disciplinaria de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) oficializó las sanciones correspondientes a la segunda jornada del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 y confirmó que cinco futbolistas no podrán disputar la fecha 3 tras haber sido expulsados en sus respectivos compromisos. Todos recibieron una jornada de suspensión por la tarjeta roja mostrada durante la jornada anterior.

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5 futbolistas no jugarán la jornada 3 del Torneo Clausura 2026 por tarjeta roja

Los jugadores que quedaron inhabilitados son Lucas Acevedo de Atlético Grau, Kelvin Sánchez de Los Chankas, Rotceh Aguilar de Cienciano, José Soto de FC Cajamarca y Erick Gonzales de Sport Boys. Ninguno de ellos estará disponible para sus entrenadores en la próxima fecha del campeonato peruano.

Las sanciones fueron comunicadas mediante el boletín oficial emitido por la Comisión Disciplinaria de la FPF, organismo encargado de evaluar las incidencias ocurridas en cada jornada de la Liga 1. Al tratarse de expulsiones directas, los cinco futbolistas deberán cumplir automáticamente con una fecha de suspensión.

Lucas Acevedo, Kelvin Sánchez, Rotceh Aguilar, José Soto y Erick Gonzales no jugarán la fecha 3 por amonestación

Además de las bajas de estos jugadores, el documento también confirmó la sanción para Jesús Gómez, integrante del comando técnico de Alianza Lima, quien fue expulsado en el empate frente a Comerciantes Unidos en Cutervo y tampoco podrá estar en la zona técnica durante la tercera fecha del Torneo Clausura.

Horacio Melgarejo, técnico de Cienciano, es otro de los suspendidos en la Liga 1 2026

Por otro lado, la FPF recordó que el entrenador de Cienciano, Horacio Melgarejo, seguirá sin dirigir desde el banco de suplentes debido a la sanción vigente que pesa sobre él hasta el 17 de julio de 2027, por lo que el conjunto cusqueño continuará afrontando sus compromisos sin su estratega en la zona técnica.