¡La rompe! Ex Alianza Lima suma importantes minutos en importante club de la Premier League

Alianza Lima ha tenido bajo sus filas a numerosos jugadores que actualmente militan en distintos equipos, incluso algunos en el extranjero. Este es el caso de Yordy Reyna, quien actualmente juega en la Premier League de Rusia. El conocido como 'La Magia' tuvo minutos este viernes 31 de julio en el encuentro entre Rodina Moscú y Rostov por la fecha dos de la mencionada competición.

Lamentablemente, el partido terminó 4-2 en contra del equipo de Reyna, quien disputó los 90 minutos del compromiso. Esta significó la segunda derrota de su equipo en el arranque de la competición europea.

Cronología del partido entre Rodina Moscú vs Rostov

Luego de caer por 3-0 ante Spartak Moscú en su debut, el club recién ascendido afrontaba su primer partido como local con la intención de conseguir sus primeros puntos de la temporada. Sin embargo, volvió a tropezar y terminó sin recompensa.

Aunque comenzó el encuentro con ventaja gracias al gol del español Pozo a los tres minutos, la visita reaccionó, remontó el marcador y se impuso por 4-2, resultado que dejó al Rodina Moscú en puestos de descenso.

Yordy Reyna disputo 90 minutos

Rendimiento de Yordy Reyna en el Rodina Moscú

Desde su llegada al Rodina Moscú, Yordy Reyna ha disputado 59 partidos, en los que registra 14 goles y 13 asistencias, acumulando 4.591 minutos en el terreno de juego.

Trayectoria de Yordy Reyna