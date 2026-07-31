Tiago Cantoro, ex Universitario, sacude el mercado y firmó por histórico club: "Bienvenido"

Universitario de Deportes se ha caracterizado por tener a grandes jugadores en su plantel, muchos de ellos salidos de sus divisiones menores. Algunos destacaron en el primer equipo, mientras que otros salieron en busca de oportunidades. Este fue el caso de Tiago Cantoro, una de las promesas de los cremas que ahora sorprendió en el mercado de pases al firmar por un club histórico.

Tiago Cantoro, ex Universitario, firmó por histórico club

El atacante de 25 años estuvo militando en las filas del Unión Minas de la Liga 2 en esta temporada y ahora su carrera ha dado un gran giro, luego de ser anunciado como flamante fichaje de Vigor Lamezia, club de la Serie D de Italia, considerado como histórico por su longevidad.

La noticia se hizo oficial por medio de las redes sociales del conjunto italiano, que no dudaron en darle la bienvenida a Tiago Cantoro en lo que será su primer reto en el fútbol europeo.

Tiago Cantoro fue anunciado como refuerzo de Vigor Lamezia, club de la Serie D de Italia

“El Vigor Lamezia ha reforzado su ataque con la incorporación de Tiago Cantoro, un delantero ítalo-argentino (que también posee la nacionalidad peruana) nacido en 2001”, mencionaron en la primera parte de su publicación.

Del mismo modo, en su publicación, remarcaron su trayectoria profesional, donde destacaron su formación en Vélez Sarsfield de Argentina y en Universitario, así como todo su paso por el fútbol peruano. Del mismo modo, destacaron sus características de juego, las mismas que ahora buscarán lograr el ascenso a la Serie C.

“Como delantero centro fuerte físicamente y dotado técnicamente, destaca por su capacidad para proteger el balón, realizar desmarques al espacio y generar peligro dentro del área. Es un atacante completo que combina intensidad y el estilo sudamericano con un gran olfato goleador. ¡Bienvenido a Lamezia, Tiago!”, finalizaron.

¿Cómo le fue a Tiago Cantoro en Universitario?

Tiago Cantoro llegó a la escuadra de Universitario para integrar sus divisiones menores, donde rápidamente destacó por su olfato goleador y talento con el balón. Por ello, en la temporada 2018 fue ascendido al primer equipo, donde tenía la tarea de honrar el legado de su padre Mauro Cantoro.

Sin embargo, nunca pudo consolidarse en la 'U', por lo que inició una serie de cesiones para que pueda adquirir rodaje. En 2021 retornó al club y pudo disputar algunos partidos, donde incluso consiguió su primer gol como profesional. Dejó definitivamente a los cremas en 2024 tras finalizar contrato, en total jugó nueve partidos y logró marcar cuatro goles.

Trayectoria de Tiago Cantoro