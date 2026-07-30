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Partidos de hoy, viernes 31 de julio EN VIVO: horarios y dónde ver fútbol por TV
A continuación, podrás conocer al detalle la programación de los partidos que se disputan por las importantes ligas del mundo para hoy, viernes 31 de julio.
Este viernes 31 de julio se jugarán interesantes encuentros en varias ligas sudamericanas y se realizarán grandes amistosos internacionales. Por ejemplo, vuelve el Barcelona de Hansi Flick y la Juventus de Italia; mientras que en nuestro país tendremos el duelo entre Los Chankas vs Comerciantes Unidos y más. A continuación, podrás revisar la agenda de los partidos de hoy.
PUEDES VER: Erick Noriega salió expulsado ante Bolívar y Gremio quedó eliminado de la Copa Sudamericana
Partidos de hoy por amistosos internacionales
|Partido
|Horario
|Canal
|Juventus vs Nice
|11.00 a. m.
|DAZN Italia
|Birmingham vs Barcelona
|1.45 p. m.
|Barca Play
Partidos de hoy por la Liga 1 2026
|Partido
|Horario
|Canal
|Los Chankas vs Comerciantes Unidos
|3.00 p. m.
|L1 Max y L1 Play
Partidos de hoy por la Liga 2 2026
|Partido
|Horario
|Canal
|Alianza Universidad vs Sport Huancayo 2
|3.00 p. m.
|YouTube Bicolor+
Partidos de hoy por la Liga de Bolivia
|Partido
|Horario
|Canal
|Universitario de Vinto vs Guabirá
|2.00 p. m.
|Entel Gol
|The Strongest vs Aurora
|4.30 p. m.
|Entel Gol
|Tomayapo vs Academia del Balompié
|6.00 p. m.
|Entel Gol
Partidos de hoy por la Liga de Chile
|Partido
|Horario
|Canal
|U. De Concepción vs Audax
|7.00 p. m.
|Max Chile
Partidos de hoy por la Liga de Colombia
|Partido
|Horario
|Canal
|Fortaleza vs Pereira
|8.00 p. m.
|Win Sports
Partidos de hoy por la Liga de Ecuador
|Partido
|Horario
|Canal
|Libertad vs Orense
|7.00 p. m.
|Zapping
Partidos de hoy por la Liga de Uruguay
|Partido
|Horario
|Canal
|Montevideo City vs Wanderes
|5.00 p. m.
|Disne+
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