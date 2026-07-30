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Boca vs O'Higgins por la Copa Sudamericana

Partidos de hoy, viernes 31 de julio EN VIVO: horarios y dónde ver fútbol por TV

A continuación, podrás conocer al detalle la programación de los partidos que se disputan por las importantes ligas del mundo para hoy, viernes 31 de julio.

Gary Huaman
Aquí podrás revisar los partidos que se jugarán este viernes 31 de julio.
Aquí podrás revisar los partidos que se jugarán este viernes 31 de julio. | Foto: composición Líbero
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Este viernes 31 de julio se jugarán interesantes encuentros en varias ligas sudamericanas y se realizarán grandes amistosos internacionales. Por ejemplo, vuelve el Barcelona de Hansi Flick y la Juventus de Italia; mientras que en nuestro país tendremos el duelo entre Los Chankas vs Comerciantes Unidos y más. A continuación, podrás revisar la agenda de los partidos de hoy.

Erick Noriega salió expulsado del Gremio vs Bolívar y quedó eliminado de la Copa Sudamericana

PUEDES VER: Erick Noriega salió expulsado ante Bolívar y Gremio quedó eliminado de la Copa Sudamericana

Partidos de hoy por amistosos internacionales

PartidoHorarioCanal
Juventus vs Nice11.00 a. m.DAZN Italia
Birmingham vs Barcelona1.45 p. m.Barca Play

Partidos de hoy por la Liga 1 2026

PartidoHorarioCanal
Los Chankas vs Comerciantes Unidos3.00 p. m.L1 Max y L1 Play

Partidos de hoy por la Liga 2 2026

PartidoHorarioCanal
Alianza Universidad vs Sport Huancayo 23.00 p. m.YouTube Bicolor+

Partidos de hoy por la Liga de Bolivia

PartidoHorarioCanal
Universitario de Vinto vs Guabirá2.00 p. m.Entel Gol
The Strongest vs Aurora4.30 p. m.Entel Gol
Tomayapo vs Academia del Balompié6.00 p. m.Entel Gol

Partidos de hoy por la Liga de Chile

PartidoHorarioCanal
U. De Concepción vs Audax7.00 p. m.Max Chile

Partidos de hoy por la Liga de Colombia

PartidoHorarioCanal
Fortaleza vs Pereira8.00 p. m.Win Sports

Partidos de hoy por la Liga de Ecuador

PartidoHorarioCanal
Libertad vs Orense7.00 p. m.Zapping

Partidos de hoy por la Liga de Uruguay

PartidoHorarioCanal
Montevideo City vs Wanderes5.00 p. m.Disne+
Gary Huaman
AUTOR: Gary Huaman

Licenciado en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, especializado en deportes, cine y series de televisión. Certificado en Marketing Deportivo en Universitas Barca Hub y con conocimiento de redacción SEO, redacción digital y experiencia en medios digitales durante más de 10 años.

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