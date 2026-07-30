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Erick Noriega salió expulsado ante Bolívar y Gremio quedó eliminado de la Copa Sudamericana
Erick Noriega perdió el control durante el encuentro frente a Bolívar y fue expulsado, lo que dejó a Gremio con 10 jugadores y fuera de la Copa Sudamericana 2026.
Gremio quedó fuera de la Copa Sudamericana 2026 después de caer 4-2 en el marcador global frente a Bolívar. En ese contexto, el peruano Erick Noriega perdió el control durante una gresca con un jugador del equipo boliviano y terminó siendo expulsado, lo que dejó a su club con 10 futbolistas en el campo.
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Erick Noriega salió expulsado del Gremio vs Bolívar y quedó eliminado de la Copa Sudamericana
A los 90 minutos, cuando el partido estaba a punto de concluir, Noriega quedó involucrado en una discusión dentro del área de Bolívar y, en medio de ese altercado, terminó peleando con un jugador del conjunto boliviano. Por esa razón, el árbitro chileno Piero Maza acabó expulsándolo a pocos minutos del final del encuentro.
Erick Noriega se peleó con futbolista de Bolívar y quedó expulsado dejando con 10 hombres a Gremio
Tras ver la tarjeta roja, el centrocampista peruano no protestó y acabó abandonando el Arena do Gremio, en Porto Alegre. Sin su presencia, el equipo brasileño cerró el encuentro con un 1-0, resultado que permitió al conjunto boliviano avanzar con un marcador global de 4-2.
Video: DSports
Las tarjetas rojas de Erick Noriega con Gremio en 2026
Erick Noriega vio su primera tarjeta roja oficial con Gremio en el duelo frente a Bolívar, correspondiente a los dieciseisavos de final de la Copa Sudamericana 2026. No obstante, en abril ya había sido amonestado ante Montevideo City; sin embargo, la intervención del VAR llevó a que la sanción fuera retirada.
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