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Casemiro, ex Real Madrid, se rindió ante Lionel Messi en su presentación: "Es el Dios del fútbol"

El exmediocampista del Real Madrid acaba de dar una picante declaración que no será del agrado de todos los hinchas merengues por la rivalidad que tienen con Lionel Messi.

Gary Huaman
Casemiro tuvo palabras de elogios hacia Lionel Messi.
Casemiro tuvo palabras de elogios hacia Lionel Messi. | Foto: composición/Inter Miami
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Carlos Henrique Casimiro se mandó con todo. En su presentación oficial como nuevo futbolista del Inter Miami, el exfutbolista del Real Madrid y Manchester United, soltó una frase que no será del agrado de todos los hinchas merengues o incluso de los propios brasileños, pues calificó a Lionel Messi, astro argentino e ídolo del FC Barcelona, como el Dios del fútbol.

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Pese a que ya jugó un partido oficial con las garzas, Casemiro brindó su primera conferencia de prensa en las instalaciones del Inter Miami y dejó muy en claro que llegó al equipo estadounidense para ayudar a que Lionel Messi gane más trofeos.

Quiero ayudarlo a seguir ganando, porque es un ganador. Estoy aquí por él y para ayudarlo a él. Estoy donde quiero estar, aquí en la MLS”, empezó diciendo el brasileño, para después llamar “Dios del fútbol” al astro argentino: “Todo el mundo sabe que he salido libre de Manchester United y tenía muchas opciones. Messi es uno de los dioses…, si no el Dios del fútbol”.

Pero ahí no quedó la cosa, pues el exmediocampista del Real Madrid continuó llenando de elogios a su nuevo compañero y reveló que es un sueño poder jugar con él: “Todos los jugadores imaginan jugar con los mejores de todos los tiempos y entonces para mí, sin duda estoy viviendo un sueño de jugar con uno de los mejores de todos los tiempos. Entonces quiero disfrutar, quiero ayudarle a seguir ganando porque es un ganador y se junta otro jugador que quiere ganar, que quiere competir”.

Tras esto, Casemiro confesó que cuando jugaba contra Messi no podía pararlo y que siempre necesitaba ayuda: “Al final, entre ganar y perder siempre está muy cerca. Nosotros sabemos, pero queremos competir y por supuesto, estoy aquí por él. Estoy aquí para ayudarle. Soñaba todos los días de estar con él, de jugar junto con él y yo sé que es imposible pararlo. Nunca he conseguido pararlo. Siempre tenía que tener ayuda de mis compañeros para pararlo, porque es imposible”.

Finalmente, resaltó que se encuentra muy feliz: “Y en los dos entrenamientos que he tenido con él, ya se transmite que esto es imposible. Entonces, estoy muy feliz de estar ahora con él y quiero seguir ganando con él”.

Gary Huaman
AUTOR: Gary Huaman

Licenciado en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, especializado en deportes, cine y series de televisión. Certificado en Marketing Deportivo en Universitas Barca Hub y con conocimiento de redacción SEO, redacción digital y experiencia en medios digitales durante más de 10 años.

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