¿Cuándo empiezan los partidos de LaLiga 2026-27 de España? Fixture de la primera fecha

LaLiga 2026-2027 está a punto de volver después del Mundial de 2026, por lo que ya se han dado a conocer los horarios de los encuentros que jugarán los clubes españoles en su estreno. Conoce aquí el calendario de los próximos partidos que disfrutarán los aficionados españoles.

Fixture de la jornada 1 de LaLiga 2026-2027

Fecha Hora (Perú) Partido 15 de agosto 12:30 p.m. Alavés vs Getafe 15 de agosto 2:30 p.m. Sevilla vs Rayo Vallecano 16 de agosto 10:00 a.m. Racing de Santander vs Villarreal 16 de agosto 12: 00 p.m. RCD Espanyol vs Levante 16 de agosto 2:30 p.m. Celta de Vigo vs Osasuna 17 de agosto 2:00 p.m. Deportivo vs Elche C.F. 19 de agosto 2:00 p.m. Atlético Madrid vs Málaga 25 de agosto 2:00 p.m. Valencia vs Real Betis 26 de agosto 2:00 p.m. Real Madrid vs Real Sociedad 27 de agosto 2:00 p.m. Barcelona vs Athletic Club

Barcelona y Real Madrid no jugarán la primera jornada de LaLiga 2026-2027

La primera jornada de LaLiga 2026-2027 se disputará sin Real Madrid y Barcelona, los dos clubes históricos de España que no estarán presentes en el arranque del fútbol nacional. El motivo es que buena parte de los futbolistas de ambos conjuntos participó en el Mundial 2026 y varios llegaron hasta la final. Por ello, sus respectivos encuentros se han aplazado una semana respecto al inicio de la competición.

Fixture de LaLiga 2026-2027

¿Dónde ver LaLiga 2026-2027?

En Perú y en buena parte de Sudamérica, LaLiga podrá seguirse por la señal de ESPN, mientras que su transmisión en streaming estará disponible de forma oficial y exclusiva en Disney+.