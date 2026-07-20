¿Cuándo empiezan los partidos de LaLiga 2026-27 de España? Fixture de la primera fecha
Conoce la programación oficial de la primera jornada de LaLiga de la temporada 2026-2027, en la que Barcelona, Real Madrid y Atlético de Madrid buscarán conquistar el título.
LaLiga 2026-2027 está a punto de volver después del Mundial de 2026, por lo que ya se han dado a conocer los horarios de los encuentros que jugarán los clubes españoles en su estreno. Conoce aquí el calendario de los próximos partidos que disfrutarán los aficionados españoles.
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Fixture de la jornada 1 de LaLiga 2026-2027
|Fecha
|Hora (Perú)
|Partido
|15 de agosto
|12:30 p.m.
|Alavés vs Getafe
|15 de agosto
|2:30 p.m.
|Sevilla vs Rayo Vallecano
|16 de agosto
|10:00 a.m.
|Racing de Santander vs Villarreal
|16 de agosto
|12: 00 p.m.
|RCD Espanyol vs Levante
|16 de agosto
|2:30 p.m.
|Celta de Vigo vs Osasuna
|17 de agosto
|2:00 p.m.
|Deportivo vs Elche C.F.
|19 de agosto
|2:00 p.m.
|Atlético Madrid vs Málaga
|25 de agosto
|2:00 p.m.
|Valencia vs Real Betis
|26 de agosto
|2:00 p.m.
|Real Madrid vs Real Sociedad
|27 de agosto
|2:00 p.m.
|Barcelona vs Athletic Club
Barcelona y Real Madrid no jugarán la primera jornada de LaLiga 2026-2027
La primera jornada de LaLiga 2026-2027 se disputará sin Real Madrid y Barcelona, los dos clubes históricos de España que no estarán presentes en el arranque del fútbol nacional. El motivo es que buena parte de los futbolistas de ambos conjuntos participó en el Mundial 2026 y varios llegaron hasta la final. Por ello, sus respectivos encuentros se han aplazado una semana respecto al inicio de la competición.
Fixture de LaLiga 2026-2027
¿Dónde ver LaLiga 2026-2027?
En Perú y en buena parte de Sudamérica, LaLiga podrá seguirse por la señal de ESPN, mientras que su transmisión en streaming estará disponible de forma oficial y exclusiva en Disney+.
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