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¿Cuándo empiezan los partidos de LaLiga 2026-27 de España? Fixture de la primera fecha

Conoce la programación oficial de la primera jornada de LaLiga de la temporada 2026-2027, en la que Barcelona, Real Madrid y Atlético de Madrid buscarán conquistar el título.

Luis Blancas
Fixture de la jornada 1 de LaLiga 2026-2027
Fixture de la jornada 1 de LaLiga 2026-2027 | Composición: Líbero
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LaLiga 2026-2027 está a punto de volver después del Mundial de 2026, por lo que ya se han dado a conocer los horarios de los encuentros que jugarán los clubes españoles en su estreno. Conoce aquí el calendario de los próximos partidos que disfrutarán los aficionados españoles.

Fixture de la Premier League. Foto: composición Líbero/IG

PUEDES VER: ¿Cuándo empiezan los partidos de la Premier League de Inglaterra 2026-27?: Fixture completo de la fecha 1

Fixture de la jornada 1 de LaLiga 2026-2027

FechaHora (Perú)Partido
15 de agosto12:30 p.m.Alavés vs Getafe
15 de agosto2:30 p.m.Sevilla vs Rayo Vallecano
16 de agosto10:00 a.m.Racing de Santander vs Villarreal
16 de agosto12: 00 p.m.RCD Espanyol vs Levante
16 de agosto2:30 p.m.Celta de Vigo vs Osasuna
17 de agosto2:00 p.m.Deportivo vs Elche C.F.
19 de agosto2:00 p.m.Atlético Madrid vs Málaga
25 de agosto2:00 p.m.Valencia vs Real Betis
26 de agosto2:00 p.m.Real Madrid vs Real Sociedad
27 de agosto2:00 p.m.Barcelona vs Athletic Club

Barcelona y Real Madrid no jugarán la primera jornada de LaLiga 2026-2027

La primera jornada de LaLiga 2026-2027 se disputará sin Real Madrid y Barcelona, los dos clubes históricos de España que no estarán presentes en el arranque del fútbol nacional. El motivo es que buena parte de los futbolistas de ambos conjuntos participó en el Mundial 2026 y varios llegaron hasta la final. Por ello, sus respectivos encuentros se han aplazado una semana respecto al inicio de la competición.

Fixture de LaLiga 2026-2027

Fixture de LaLiga 2026-2027

¿Dónde ver LaLiga 2026-2027?

En Perú y en buena parte de Sudamérica, LaLiga podrá seguirse por la señal de ESPN, mientras que su transmisión en streaming estará disponible de forma oficial y exclusiva en Disney+.

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Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

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