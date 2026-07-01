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Bassco Soyer y los tres clubes que quieren dar el batacazo fichándolo: "Definirá su futuro"

Bassco Soyer, el joven volante peruano formado en Alianza Lima, genera expectación en el mercado internacional mientras realiza la pretemporada con el Gil Vicente de Portugal.

Luis Blancas
Bassco Soyer y los tres clubes que lo desean como su flamante fichaje
Bassco Soyer y los tres clubes que lo desean como su flamante fichaje | Composición: Líbero
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Bassco Soyer despierta interés en el mercado internacional. El joven volante peruano, formado en Alianza Lima, se encuentra realizando la pretemporada con el Gil Vicente de Portugal, pero su futuro todavía no está definido. Mientras espera una decisión, tres clubes aparecen como posibles destinos para la próxima temporada.

Los octavos de final empiezan este sábado 4 de julio hasta el martes 7.

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Bassco Soyer y los tres clubes que lo desean como su flamante fichaje

De acuerdo con el periodista Gerson Cuba, el mediocampista de 18 años maneja tres escenarios concretos. El primero es continuar en el Gil Vicente y convencer al nuevo entrenador para quedarse en el plantel principal. La segunda opción contempla una cesión al Brentford de Inglaterra, mientras que la tercera alternativa es fichar por un club del Medio Oriente, opción que también evalúa su entorno.

Gil Vicente de Portugal, Brentford de Inglaterra y un club de medio oriente desean el fichaje de Bassco Soyer

Gil Vicente de Portugal, Brentford de Inglaterra y un club de medio oriente desean el fichaje de Bassco Soyer

Aunque las negociaciones siguen en marcha, Soyer continúa enfocado en su preparación física y futbolística. El volante viene entrenando con el primer equipo del Gil Vicente luego de destacar en la categoría sub-23 y busca aprovechar cada oportunidad mientras se define cuál será el siguiente paso de su carrera.

"Si bien Bassco Soyer viene realizando la pretemporada con Gil Vicente de Portugal, aún no se define del todo su futuro. Actualmente existen tres posibilidades: continuar en el cuadro portugués con la llegada del nuevo director técnico, salir a préstamo al Brentford o recalar en un club del Medio Oriente. Su situación se resolvería en las próximas semanas", escribió el comunicador en su cuenta de X.

Alianza Lima tiene el 35% del pase de Bassco Soyer

Cabe recordar que Alianza Lima conserva el 35% de los derechos económicos del futbolista, por lo que una eventual transferencia al fútbol inglés, portugués o del Medio Oriente también representaría un importante beneficio económico para el club blanquiazul.

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Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

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