Bassco Soyer soprende y se sumará a histórico equipo de Europa: "A ganarse un puesto"

Durante la temporada 2025, el nombre de Bassco Soyer ha sido muy comentado en nuestro país, y es que el ex Alianza Lima ha demostrado un gran potencial en el equipo de Gil Vicente Sub-23, donde ha venido sumando goles y asistencias, siendo pieza fundamental en el equipo e incluso logrando coronarse campeón del torneo de reservas, donde ha sido una pieza fundamental. Con tan solo 19 años, Soyer se está consolidando como una de las grandes apuestas para el futuro de la selección peruana.

Es debido a este gran rendimiento que se conoció que un histórico club de la primera división portuguesa está interesado en tenerlo entre sus filas y prepararlo para la temporada en primera división con el primer equipo. Noticia que ha puesto felices a los hinchas blanquiazules, quienes lo recuerdan con gran cariño.

Bassco Soyer se sumará a histórico club de Portugal

De acuerdo con la información proporcionada por el periodista José Varela, Soyer entrará en los planes del entrenador César Peixoto para esta pretemporada que tendrá el Gil Vicente. Por lo que ahora Soyer tendrá el reto de ganarse la titularidad para poder jugar en la primera división.

“¡Salto al primer equipo! Bassco Soyer hará la pretemporada con el primer equipo del Gil Vicente. Tras brillar en la categoría Sub-23, donde se coronó campeón y acumuló goles y asistencias, el ex Alianza Lima ahora apunta a ganarse un puesto en la primera división lusa”, explicó Varela vía X.

Información de José Valera

¿Cómo le fue a Bassco Soyer en el Gil Vicente?

El volante nacional registró 12 goles y 6 asistencias en 33 encuentros con el equipo Sub-23 desde su llegada en 2025. Siendo pieza fundamental del equipo campeón del torneo de reservas.