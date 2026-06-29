0
EN DIRECTO
Previa Países Bajos vs Marruecos

¿Alianza Lima o Cristal? La tajante respuesta de Miguel Araujo que ha impactado a hinchas

Miguel Araujo fue consultado si en su corazón mandaba Alianza Lima o Sporting Cristal. Su contestación ha dado que hablar entre los aficionados de ambos equipos.

Wilfredo Inostroza
Miguel Araujo respondió si prefería Alianza Lima o Sporting Cristal
Miguel Araujo respondió si prefería Alianza Lima o Sporting Cristal | Imagen: Enfocados
COMPARTIR

Más allá del irregular nivel que ha tenido Sporting Cristal en el primer semetre del 2026, un nombre para destacar es Miguel Araujo, quien ha sido una auténtica muralla en la defensa tanto a nivel local en Liga 1 como jugando la Copa Libertadores.

Jugó en Flamengo y ahora está feliz con la posibilidad de vestir la camiseta de Alianza Lima

PUEDES VER: ¿Refuerzo? Ex Flamengo se mostró feliz de jugar por Alianza Lima: "Agradecido con Dios"

El zaguero central estuvo en el programa Enfocados, que es conducido por Jefferson Farfán y Roberto Guizasola. Una de las candantes preguntas que le hicieron a la ‘Fiera’ fue si prefería Alianza Lima o Cristal, en cuanto a hinchaje.

“Alianza, Alianza”, dijo Araujo, confirmando que pese a vestir la camiseta celeste en la actualidad, todavía sigue siendo hincha del elenco blanquiazul, en el que ya miitó entre 2014 y 2018.

Video: Enfocados.

Esta respuesta generó la reacción de los conductores, que también están identificados con el elenco ‘íntimo’ y durante la entrevista le dijeron al defensor que les gustaría verlo otra vez en Matute.

Recordemos que el contrato de Miguel Araujo con Sporting Cristal vence a finales de esta temporada, por lo que quedaría libre en caso no se extienda este vínculo. Se presume que desde el Rímac buscarán retenerlo y le harán llegar una oferta.

Números de Miguel Araujo en Sporting Cristal

Miguel Araujo llegó a Sporting Cristal a mediados del 2025 y desde entonces ha disputado 35 partidos y convirtió cuatro tantos, una cifra goleadora bastante alta tomando en cuenta que es un defensor.

Ingresa, participa y gana grandes premios con la polla Mundialista de Libero.logo-libero-mundial
Wilfredo Inostroza
AUTOR: Wilfredo Inostroza

Coordinador web en Líbero. Licenciado en Ciencias de la Comunicación en la USMP, más de 10 años como periodista y futuro magíster. Amante de los deportes, el cine, los viajes e idiomas extranjeros.

google iconPrefiero a Libero en Google
Lo más visto

  1. Horacio Benincasa, ex Universitario, remece el mercado y firmó por campeón peruano: "Préstamo"

  2. Sporting Cristal puede remecer el mercado con portero de nacionalidad croata para el Clausura 2026

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Pre Venta hasta 30 de Mayo - GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

CIRCO MISTICO CONDOR

CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO

PRECIO

S/ 41.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano