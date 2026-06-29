¿Alianza Lima o Cristal? La tajante respuesta de Miguel Araujo que ha impactado a hinchas

Más allá del irregular nivel que ha tenido Sporting Cristal en el primer semetre del 2026, un nombre para destacar es Miguel Araujo, quien ha sido una auténtica muralla en la defensa tanto a nivel local en Liga 1 como jugando la Copa Libertadores.

El zaguero central estuvo en el programa Enfocados, que es conducido por Jefferson Farfán y Roberto Guizasola. Una de las candantes preguntas que le hicieron a la ‘Fiera’ fue si prefería Alianza Lima o Cristal, en cuanto a hinchaje.

“Alianza, Alianza”, dijo Araujo, confirmando que pese a vestir la camiseta celeste en la actualidad, todavía sigue siendo hincha del elenco blanquiazul, en el que ya miitó entre 2014 y 2018.

Video: Enfocados.

Esta respuesta generó la reacción de los conductores, que también están identificados con el elenco ‘íntimo’ y durante la entrevista le dijeron al defensor que les gustaría verlo otra vez en Matute.

Recordemos que el contrato de Miguel Araujo con Sporting Cristal vence a finales de esta temporada, por lo que quedaría libre en caso no se extienda este vínculo. Se presume que desde el Rímac buscarán retenerlo y le harán llegar una oferta.

Números de Miguel Araujo en Sporting Cristal

Miguel Araujo llegó a Sporting Cristal a mediados del 2025 y desde entonces ha disputado 35 partidos y convirtió cuatro tantos, una cifra goleadora bastante alta tomando en cuenta que es un defensor.